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Спасатели сняли двух человек со сломавшегося в Бердском заливе катера

Эвакуированным не потребовалась медицинская помощь

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Медицинская помощь спасённым с катера не потребовалась

Фото: Татьяна Фатеева / НГС

Накануне, 27 июня, спасатели сняли людей с катера, который сломался в Бердском заливе.

«Катер потерпел бедствие, на борту находились два человека. Бердский поисково-спасательный отряд оказывал помощь людям: два человека были эвакуированы на берег, медицинская помощь им не потребовалась», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.

Кроме того, накануне спасатели МАСС спасли ребёнка в Заельцовском районе.

«Заельцовский район, пост "Пескобаза". На воде тонет подросток. Поднят с поверхности воды ребёнок 2004 г.р., передан бригаде скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении Муниципальной аварийно-спасательной службы.

На прошлой неделе спасатели МАСС сняли с самодельного плота двух мальчиков недалеко от Димитровского моста.

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КОММЕНТАРИИ (7)

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28 июн 2019 в 09:43

Больно уж похоже на историю из Ералаша, где пионеры переводили через дорогу бабушку, которой туда идти не хотелось... Зачем эвакуировали то? Они тонули? А катер оставили дрейфовать в открытом море?

28 июн 2019 в 09:47

"Спасатели сняли".
Снимают только любителей сэлфи и женщин определённого поведения.
Спасатели спасают без шума и пыли.