Спасатели сняли двух человек со сломавшегося в Бердском заливе катера

Накануне, 27 июня, спасатели сняли людей с катера, который сломался в Бердском заливе.

«Катер потерпел бедствие, на борту находились два человека. Бердский поисково-спасательный отряд оказывал помощь людям: два человека были эвакуированы на берег, медицинская помощь им не потребовалась», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.

Кроме того, накануне спасатели МАСС спасли ребёнка в Заельцовском районе.

«Заельцовский район, пост "Пескобаза". На воде тонет подросток. Поднят с поверхности воды ребёнок 2004 г.р., передан бригаде скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении Муниципальной аварийно-спасательной службы.