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В Академгородке появились столбы, которые светятся по ночам

Необычные фонари — часть системы уличного освещения

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Осенью такие столбы установили на улице Николаева

Фото: скриншот из видео Facebook.com / natalia.pinus

В новосибирском Академгородке, на улице Ильича, начали работать светящиеся столбы. Необычные фонари установили с обеих сторон улицы — от Дома ученых СО РАН до Новосибирского государственного университета. 

Инновацию заметили жители Академгородка. Так, пост о необычных столбах опубликовала на своей странице в Facebook депутат горсовета Наталья Пинус.

— Я действительно могу сказать, что мои эстетические взгляды иногда, бывает, отличаются от эстетических взглядов тех людей, которые занимаются городской архитектурой и благоустройством. Мне кажется [столбы], это некрасиво, совсем, — прокомментировала Пинус.

Некоторым горожанам столбы понравились.

— Фонари оживили улицу Ильича и придали ей лоск центральной, каковой она, по сути, и является, потому что ведет от Дома ученых — культурного центра — к образовательному — НГУ, — рассказал студент НГУ Петр Маняхин.

Композитные столбы стали частью системы наружного освещения. Такие же столбы установили около Технопарка на улице Николаева прошлой осенью, тогда их установка была экспериментом. 

А вам нравятся новые столбы?

    В начале месяца в Нижней зоне новосибирского Академгородка сдали долгострой для молодых учёных — дома жилого комплекса на бульваре Молодёжи строили шесть лет. 

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