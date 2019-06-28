В Академгородке появились столбы, которые светятся по ночам

Осенью такие столбы установили на улице Николаева
Фото: скриншот из видео Facebook.com / natalia.pinus
В новосибирском Академгородке, на улице Ильича, начали работать светящиеся столбы. Необычные фонари установили с обеих сторон улицы — от Дома ученых СО РАН до Новосибирского государственного университета.
Инновацию заметили жители Академгородка. Так, пост о необычных столбах опубликовала на своей странице в Facebook депутат горсовета Наталья Пинус.
— Я действительно могу сказать, что мои эстетические взгляды иногда, бывает, отличаются от эстетических взглядов тех людей, которые занимаются городской архитектурой и благоустройством. Мне кажется [столбы], это некрасиво, совсем, — прокомментировала Пинус.
Некоторым горожанам столбы понравились.
— Фонари оживили улицу Ильича и придали ей лоск центральной, каковой она, по сути, и является, потому что ведет от Дома ученых — культурного центра — к образовательному — НГУ, — рассказал студент НГУ Петр Маняхин.
Композитные столбы стали частью системы наружного освещения. Такие же столбы установили около Технопарка на улице Николаева прошлой осенью, тогда их установка была экспериментом.
А вам нравятся новые столбы?
В начале месяца в Нижней зоне новосибирского Академгородка сдали долгострой для молодых учёных — дома жилого комплекса на бульваре Молодёжи строили шесть лет.