В Академгородке появились столбы, которые светятся по ночам

В новосибирском Академгородке, на улице Ильича, начали работать светящиеся столбы. Необычные фонари установили с обеих сторон улицы — от Дома ученых СО РАН до Новосибирского государственного университета.

Инновацию заметили жители Академгородка. Так, пост о необычных столбах опубликовала на своей странице в Facebook депутат горсовета Наталья Пинус.

— Я действительно могу сказать, что мои эстетические взгляды иногда, бывает, отличаются от эстетических взглядов тех людей, которые занимаются городской архитектурой и благоустройством. Мне кажется [столбы], это некрасиво, совсем, — прокомментировала Пинус.