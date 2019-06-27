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Две иномарки столкнулись в Кольцово — машины ушли в кювет

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Несмотря на сильные повреждение автомобилей, пассажиры не пострадали

Фото: Евгений Передеро

Сегодня вечером, 27 июня, на трассе, ведущей в посёлок Кольцово, столкнулись внедорожник Mercedes-Benz и седан Mazda 3.

«Девушка на "Мазде" разворачивалась после выезда с заправки, и её в заднюю дверь поймал водитель на джипе, у него травмы легкие — царапины, жена и ребенок или двое без травм», — рассказал проезжавший мимо Виталий. 

От удара «Мерседес» перевернулся на бок

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС прокомментировали ситуацию:

«Сегодня в 19:00 водитель, девушка 1989 года рождения, на Mazda 3 допустил столкновение с автомобилем "Мерседес". В результате ДТП за медицинской помощью обратилась она, водитель "Мерседеса" 1977 года рождения, его пассажирка 1982 года рождения. Сотрудниками ГИБДД проводится проверка. У пострадавших ушибы лба, ушибы колена», — сообщили в службе.

Видео предоставлено Евгением Передеро

Сегодня днём, 27 июня, на Красном проспекте у Дома офицеров скорая помощь с больным 13-летним подростком попала в аварию — в неё врезался микроавтобус. Момент аварии попал на видеокамеру «Электронного города», установленную на доме по Красному проспекту, 70.

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КОММЕНТАРИИ (10)

Фото пользователя
27 июн 2019 в 23:07

Новосибирск не имеет никакого отношения к Кольцово.

Фото пользователя
27 июн 2019 в 23:21

Левый руль, и этим все сказано! :-)

БОМЖ
27 июн 2019 в 23:16

Опять левый руль! Когда научаться водить?