Несмотря на сильные повреждение автомобилей, пассажиры не пострадали
Фото: Евгений Передеро
Сегодня вечером, 27 июня, на трассе, ведущей в посёлок Кольцово, столкнулись внедорожник Mercedes-Benz и седан Mazda 3.
«Девушка на "Мазде" разворачивалась после выезда с заправки, и её в заднюю дверь поймал водитель на джипе, у него травмы легкие — царапины, жена и ребенок или двое без травм», — рассказал проезжавший мимо Виталий.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС прокомментировали ситуацию:
«Сегодня в 19:00 водитель, девушка 1989 года рождения, на Mazda 3 допустил столкновение с автомобилем "Мерседес". В результате ДТП за медицинской помощью обратилась она, водитель "Мерседеса" 1977 года рождения, его пассажирка 1982 года рождения. Сотрудниками ГИБДД проводится проверка. У пострадавших ушибы лба, ушибы колена», — сообщили в службе.
Видео предоставлено Евгением Передеро
Сегодня днём, 27 июня, на Красном проспекте у Дома офицеров скорая помощь с больным 13-летним подростком попала в аварию — в неё врезался микроавтобус. Момент аварии попал на видеокамеру «Электронного города», установленную на доме по Красному проспекту, 70.