27 июня четверг
СЕЙЧАС +25°С
Пробки 1/10
usd 62.81
eur 71.38
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +25°С
Пробки 1/10
usd 62.81
eur 71.38

Все новости

Все новости
Культура

Новосибирцы столпились около кофейни в центре города, чтобы послушать бесплатный концерт

Весь вечер музыканты исполняли песни в жанре блюз-рок

Поделиться

193
1 Обсудить

Фото: Маша Вьюн / НГС

Сегодня вечером, 27 июня у кофейни Shurubor на Ленина собралась толпа новосибирцев — жители пришли послушать новосибирскую группу «Роджер Смайл». Музыканты играли на ступенях кофейни бесплатно, поэтому на концерт мог попасть любой желающий. 

На официальной странице кофейни Shurubor в Instagram было указано, что концерт под открытым небом начнется в 19 часов вечера.По наблюдениям корреспондента НГС, слушатели не расходились до 22 часов вечера. 

Слушатели не расходились до позднего вечера

Как указано на официальной странице группы «Роджер Смайл» «ВКонтакте», для группы характерна смесь жанров — это блюз-рок, джаз-рок и дарк фолк-рок.

«Роджер Смайл - это музыка, раздающаяся из закрытой на ночь библиотеки. В этих песнях и галлюцинации Кастанеды, и мрачные истории Кинга, и терзания Достоевского. Это музыка в твоей голове...», — пишут о себе музыканты.

Весной толпа новосибирцев собралась около бара на Советской — они ждали концерт популярной постпанк-группы «Буерак» из Новосибирска.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

рокбесплатный концерт

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Вира Строй
Все предложения

КОММЕНТАРИИ (1)

Фото пользователя
27 июн 2019 в 22:19

Халявщики, вам не стыдно? Идите работайте и платите за концерт. У нас в ЧОПе всегда работа есть