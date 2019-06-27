Новосибирцы столпились около кофейни в центре города, чтобы послушать бесплатный концерт

Сегодня вечером, 27 июня у кофейни Shurubor на Ленина собралась толпа новосибирцев — жители пришли послушать новосибирскую группу «Роджер Смайл». Музыканты играли на ступенях кофейни бесплатно, поэтому на концерт мог попасть любой желающий.



На официальной странице кофейни Shurubor в Instagram было указано, что концерт под открытым небом начнется в 19 часов вечера.По наблюдениям корреспондента НГС, слушатели не расходились до 22 часов вечера.