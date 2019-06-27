Новосибирцы столпились около кофейни в центре города, чтобы послушать бесплатный концерт

Фото: Маша Вьюн / НГС
Сегодня вечером, 27 июня у кофейни Shurubor на Ленина собралась толпа новосибирцев — жители пришли послушать новосибирскую группу «Роджер Смайл». Музыканты играли на ступенях кофейни бесплатно, поэтому на концерт мог попасть любой желающий.
На официальной странице кофейни Shurubor в Instagram было указано, что концерт под открытым небом начнется в 19 часов вечера.По наблюдениям корреспондента НГС, слушатели не расходились до 22 часов вечера.
Как указано на официальной странице группы «Роджер Смайл» «ВКонтакте», для группы характерна смесь жанров — это блюз-рок, джаз-рок и дарк фолк-рок.
«Роджер Смайл - это музыка, раздающаяся из закрытой на ночь библиотеки. В этих песнях и галлюцинации Кастанеды, и мрачные истории Кинга, и терзания Достоевского. Это музыка в твоей голове...», — пишут о себе музыканты.
Весной толпа новосибирцев собралась около бара на Советской — они ждали концерт популярной постпанк-группы «Буерак» из Новосибирска.