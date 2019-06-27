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Политика

Пенсионеры и пират устроили митинг между новосибирским цирком и храмом

Собравшиеся 40 человек вспомнили пенсионную реформу, повышение НДС, Шиес и другие проблемы

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Красные флаги и выступающие с обличительными речами ораторы разместились на фоне церковных куполов

Фото: Илья Калинин / НГС

Вечером в четверг, 27 июня, на лестнице между Вознесенским собором и новосибирским цирком прошёл митинг — собравшиеся выступили против проблем, которые обсуждаются в обществе всё последнее время. 

Выступающие вспомнили пенсионную реформу, повышение НДС, утилизацию мусора, конфликт вокруг строительства храма в сквере в Екатеринбурге, возможную блокировку интернета и другое.

В митинге приняли участие комитет «Пенсионеры за достойную жизнь», Революционная рабочая партия, Либертарианская партия и Партия пиратов. Всего собралось около 50 человек — вместе с журналистами и охраняющими порядок полицейскими.

В митинге приняли участие около 50 человек

«Мы предлагаем объединяться всем партиям, движениям, общественным организациям для дальнейшей гражданской борьбы», — заявил в начале мероприятия заместитель председателя комитета «Пенсионеры за достойную жизнь» Юрий Зимин.

Единственный пират на митинге — Александр Абросов

Кроме Зимина, на митинге выступали Вадим Овчинников из Революционной рабочей партии и представитель Пиратской партии Александр Абросов в треуголке.

Молодёжь пришла с флагами Революционной рабочей партии. Митинг уложился в час

В прошлую пятницу, 21 июня, в сквере у фонтана в сквере на улице Орджоникидзе прошла акция протеста против произвола силовиков и за свободу слова. На акцию пришли около 300 человек. 

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Вира Строй
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КОММЕНТАРИИ (28)

27 июн 2019 в 20:47

Когда уже пенсионеры угомонятся? Уже больше года прошло, как закон приняли, пора бы уже успокоиться.

Рыжая морда
27 июн 2019 в 20:46

пенсионеры и пенсию получают и зарплату, хорошо устроились

с богаткова
27 июн 2019 в 20:45

Давно надо было повысить пенсионный возраст