Пенсионеры и пират устроили митинг между новосибирским цирком и храмом

Вечером в четверг, 27 июня, на лестнице между Вознесенским собором и новосибирским цирком прошёл митинг — собравшиеся выступили против проблем, которые обсуждаются в обществе всё последнее время.

Выступающие вспомнили пенсионную реформу, повышение НДС, утилизацию мусора, конфликт вокруг строительства храма в сквере в Екатеринбурге, возможную блокировку интернета и другое.



В митинге приняли участие комитет «Пенсионеры за достойную жизнь», Революционная рабочая партия, Либертарианская партия и Партия пиратов. Всего собралось около 50 человек — вместе с журналистами и охраняющими порядок полицейскими.

