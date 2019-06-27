Пенсионеры и пират устроили митинг между новосибирским цирком и храмом

Красные флаги и выступающие с обличительными речами ораторы разместились на фоне церковных куполов
Фото: Илья Калинин / НГС
Вечером в четверг, 27 июня, на лестнице между Вознесенским собором и новосибирским цирком прошёл митинг — собравшиеся выступили против проблем, которые обсуждаются в обществе всё последнее время.
Выступающие вспомнили пенсионную реформу, повышение НДС, утилизацию мусора, конфликт вокруг строительства храма в сквере в Екатеринбурге, возможную блокировку интернета и другое.
В митинге приняли участие комитет «Пенсионеры за достойную жизнь», Революционная рабочая партия, Либертарианская партия и Партия пиратов. Всего собралось около 50 человек — вместе с журналистами и охраняющими порядок полицейскими.
«Мы предлагаем объединяться всем партиям, движениям, общественным организациям для дальнейшей гражданской борьбы», — заявил в начале мероприятия заместитель председателя комитета «Пенсионеры за достойную жизнь» Юрий Зимин.
Кроме Зимина, на митинге выступали Вадим Овчинников из Революционной рабочей партии и представитель Пиратской партии Александр Абросов в треуголке.
В прошлую пятницу, 21 июня, в сквере у фонтана в сквере на улице Орджоникидзе прошла акция протеста против произвола силовиков и за свободу слова. На акцию пришли около 300 человек.