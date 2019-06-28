Фейерверк, а потом по домам: в День города в Новосибирске пустят дополнительный транспорт

В основном дополнительный транспорт выйдет на линию в 22:50
Фото: Густаво Зырянов
В День города, 30 июня, в Новосибирске на линию выйдут дополнительные автобусы, троллейбусы и трамваи. Они будут развозить горожан ночью после праздника.
Из центра Новосибирска дополнительный транспорт пойдёт в 22:50 — уже через 10 минут после начала фейерверка, который должен идти около 40 минут.
В 23:10 с площади Калинина можно будет уехать на автобусах
С площади Маркса и метро «Студенческая» дополнительный транспорт пойдёт в 23:10, а с остановки «ТЭЦ-2» — в 22:50.
Новосибирский метрополитен продлит работу на час в ночь с 30 июня на 1 июля после празднования Дня города. На линию выйдет максимальное количество поездов, чтобы сократить интервал ожидания.
В этом году Новосибирск празднует 126-летие. В программе праздника — концерты на нескольких площадках, фестиваль цветов, вертолёт на площади и 40-минутный салют.