Фейерверк, а потом по домам: в День города в Новосибирске пустят дополнительный транспорт

В День города, 30 июня, в Новосибирске на линию выйдут дополнительные автобусы, троллейбусы и трамваи. Они будут развозить горожан ночью после праздника.



Из центра Новосибирска дополнительный транспорт пойдёт в 22:50 — уже через 10 минут после начала фейерверка, который должен идти около 40 минут.