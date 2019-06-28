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Дороги и транспорт
День города-2019
Инструкция

Фейерверк, а потом по домам: в День города в Новосибирске пустят дополнительный транспорт

На линию выйдут автобусы, троллейбусы и трамваи, а метро закроется позже

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В основном дополнительный транспорт выйдет на линию в 22:50

Фото: Густаво Зырянов

В День города, 30 июня, в Новосибирске на линию выйдут дополнительные автобусы, троллейбусы и трамваи. Они будут развозить горожан ночью после праздника.

Из центра Новосибирска дополнительный транспорт пойдёт в 22:50 — уже через 10 минут после начала фейерверка, который должен идти около 40 минут. 

В 23:10 с площади Калинина можно будет уехать на автобусах № 14, № 27, № 30, № 34, а с новосибирского вокзала на троллейбусе № 23 и автобусе № 3.

С площади Маркса и метро «Студенческая» дополнительный транспорт пойдёт в 23:10, а с остановки «ТЭЦ-2» — в 22:50.

Новосибирский метрополитен продлит работу на час в ночь с 30 июня на 1 июля после празднования Дня города. На линию выйдет максимальное количество поездов, чтобы сократить интервал ожидания. 

В этом году Новосибирск празднует 126-летие. В программе праздника — концерты на нескольких площадках, фестиваль цветов, вертолёт на площади и 40-минутный салют.

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
28 июн 2019 в 08:43

Я прекрасно провожу все праздники и выходные на даче! Без суеты, толкучки и пьяного быдло! Это праздник мэрии!

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28 июн 2019 в 08:19

я люблю фейерверки мы каждое утро на построении по команде директора достаем зажигалки и пять минут машем ими что бы получить незабываемое зрелище.