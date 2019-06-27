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Образование

Прокуратура проверит школу после жалоб на поборы за перевод в 10-й класс

Родители рассказали НГС, что за учёбу в старшей школе надо платить по 5 тысяч в год

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Прокуратура начала проверку сегодня, 27 июня 

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Прокурор Дзержинского района Новосибирска начал проверку в школе № 82 — родители девятиклассников сообщили, что за перевод детей в десятый класс учителя просят платить пять тысяч в год. 

«Прокурор Дзержинского района Новосибирска Олег Бушмакин организовал проверку соблюдения законодательства об образовании в общеобразовательной школе района. Проверка проводится в связи с распространением в СМИ информации о возможных вымогательствах от родителей учеников школы № 82 денежных средств для перевода их детей в 10-й класс. При наличии оснований прокуратура примет исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области. 

О поборах в школе № 82 рассказали корреспонденту НГС родители учащихся 9-х классов. По их словам, школа откроет в новом учебном году два профильных класса: с медицинским и экономическим уклоном — и ни одного универсального, а за перевод в общей сложности потребовали заплатить 10 тысяч рублей. Директор школы Елена Минаева заверила, что деньги просят только для фонда школы и только на добровольной основе.

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прокуратурашкола 82поборы в школе

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КОММЕНТАРИИ (2)

Отец Онуфрий
27 июн 2019 в 18:47

А-ха-ха! Добровольно! Ныне в школах так "добровольно", что аж "принудительно"!
Что за наивности!?
Не плачу принципиально!

ненейка
27 июн 2019 в 18:38

Прокуратура пусть выводить на чистую воду руководство школы, если найдётся повод пусть накажут, моду взяли родителей доить, в садике дай, в школе дай, в вуз поступаешь добровольно плати в фонд вуза, бедные родители берите деньги, где хотите.