Прокуратура проверит школу после жалоб на поборы за перевод в 10-й класс

Прокурор Дзержинского района Новосибирска начал проверку в школе № 82 — родители девятиклассников сообщили, что за перевод детей в десятый класс учителя просят платить пять тысяч в год.

«Прокурор Дзержинского района Новосибирска Олег Бушмакин организовал проверку соблюдения законодательства об образовании в общеобразовательной школе района. Проверка проводится в связи с распространением в СМИ информации о возможных вымогательствах от родителей учеников школы № 82 денежных средств для перевода их детей в 10-й класс. При наличии оснований прокуратура примет исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.