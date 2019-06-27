Прокуратура проверит школу после жалоб на поборы за перевод в 10-й класс

Прокуратура начала проверку сегодня, 27 июня
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
Прокурор Дзержинского района Новосибирска начал проверку в школе № 82 — родители девятиклассников сообщили, что за перевод детей в десятый класс учителя просят платить пять тысяч в год.
«Прокурор Дзержинского района Новосибирска Олег Бушмакин организовал проверку соблюдения законодательства об образовании в общеобразовательной школе района. Проверка проводится в связи с распространением в СМИ информации о возможных вымогательствах от родителей учеников школы № 82 денежных средств для перевода их детей в 10-й класс. При наличии оснований прокуратура примет исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
О поборах в школе № 82 рассказали корреспонденту НГС родители учащихся 9-х классов. По их словам, школа откроет в новом учебном году два профильных класса: с медицинским и экономическим уклоном — и ни одного универсального, а за перевод в общей сложности потребовали заплатить 10 тысяч рублей. Директор школы Елена Минаева заверила, что деньги просят только для фонда школы и только на добровольной основе.