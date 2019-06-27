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Видео: Suzuki без водителя проехала задним ходом по Авиастроителей и устроила ДТП

Неуправляемая машина пересекла трамвайные рельсы и врезалась в машину на обочине

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Авария случилась недалеко от перекрёстка с улицей 25-летия Октября

Фото: Матвей Кудюков

Сегодня, 27 июня, в Дзержинском районе Новосибирска на улице Авиастроителей автомобиль Suzuki поехал задним ходом без водителя и врезался в припаркованную у обочины машину.

— Это адрес Авиастроителей, 1б, где кафе. Машина пострадавшая стояла припаркованная у этого кафе, — рассказал очевидец Матвей Кудюков.

Видео, которое в редакцию НГС предоставил очевидец, начинается с того, что автомобиль движется задним ходом через трамвайные рельсы, затем пересекает дорогу и врезается в припаркованную Honda Fit.

Матвей Кудюков

В сентябре прошлого года на Гусинобродском шоссе возле ТЦ «Невский» припаркованный автомобиль завёлся и поехал без водителя, а после въехал в остановку.

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КОММЕНТАРИИ (4)

Хитрый лис
27 июн 2019 в 18:36

Автомобили с автопилотом появились в Новосибирске, чо!

Фото пользователя
27 июн 2019 в 18:40

На ручной тормоз машину ставить нужно.
Его не зря придумали.
Если он не работает, то нужно возить с собой в багажнике 8 кирпичей.
И, при парковке, подкладывать их под колеса.
Еще можно выворачивать колеса, тогда машина далеко не покатится.
Самый крайний вариант - парковать машину на ровном месте

Фото пользователя
27 июн 2019 в 18:39

Нужно было нарисовать ПП через каждые 100 метров! Поверьте мне, знаю что говорю ;)