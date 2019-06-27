Видео: Suzuki без водителя проехала задним ходом по Авиастроителей и устроила ДТП

Сегодня, 27 июня, в Дзержинском районе Новосибирска на улице Авиастроителей автомобиль Suzuki поехал задним ходом без водителя и врезался в припаркованную у обочины машину.

— Это адрес Авиастроителей, 1б, где кафе. Машина пострадавшая стояла припаркованная у этого кафе, — рассказал очевидец Матвей Кудюков.

Видео, которое в редакцию НГС предоставил очевидец, начинается с того, что автомобиль движется задним ходом через трамвайные рельсы, затем пересекает дорогу и врезается в припаркованную Honda Fit.