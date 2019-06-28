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Криминал

Новосибирский пенсионер взял 160 тысяч в кредит, чтобы устроиться водителем ПАЗа. Его обманули

На работу его не взяли, а ежемесячный платёж по кредиту оказался больше пенсии

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Пенсионер перевёл обманщику 160 тысяч рублей из желания работать водителем пазика, но на работу так и не вышел 

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

В Новосибирске вступил в силу приговор по делу об обмане пенсионера на 160 тысяч рублей — эти деньги он отдал за то, чтобы ему помогли устроиться на работу.

Знакомый, выманивший у него эту сумму, получил условный срок.

Об этом корреспонденту НГС рассказали в прокуратуре Кировского района Новосибирска.

Случай, о котором идёт речь в приговоре, произошёл в 2018 году.

По информации прокуратуры, у 61-летнего пенсионера был свой пазик, и он хотел, чтобы кто-либо из перевозчиков взял его работать водителем на линию. Об этом узнал 27-летний знакомый пенсионера, который был с ним в дружеских отношениях. Он решил воспользоваться ситуацией и обмануть мужчину на деньги. Для этого он рассказал о своих больших связях и сообщил, что его знакомый может помочь решить вопрос с трудоустройством, но за услуги этого знакомого пенсионер должен заплатить 100 тысяч рублей.

Владелец пазика согласился. После будущий осуждённый прислал ему SMS-сообщение с номером банковской карты, которой сам же и пользовался, сообщили в прокуратуре района.

По её данным, в итоге пенсионер взял кредит на всю сумму. После, 13 сентября, он вместе с обманщиком пришёл в офис Сбербанка на улице Комсомольской и с помощью банкомата перевёл со своей карты 100 тысяч рублей за помощь в трудоустройстве.

На этом обман не закончился: позже будущий осуждённый сообщил пенсионеру, что для решения его вопроса нужно доплатить всё тому же знакомому ещё 60 тысяч рублей. В результате владелец пазика взял ещё один кредит и 26 сентября перевёл доплату на ту же карту.

При этом ежемесячный платёж по кредитам у новосибирца оказался больше размера его пенсии, уточнили в прокуратуре Кировского района.

В свою очередь обманщик, по данным прокуратуры, ничего не собирался делать для трудоустройства пенсионера и передавать кому-либо его деньги, а «распорядился ими по своему усмотрению».

Когда пенсионер обо всём догадался, он обратился в полицию, и в итоге его знакомый пошёл под суд за мошенничество. С предъявленным обвинением подсудимый полностью согласился.

«Полностью всё признал, раскаялся, возместил частично причинённый ущерб», — рассказали в прокуратуре Кировского района.

По её данным, Кировский районный суд приговорил подсудимого к полутора годам лишения свободы условно. Также, согласно приговору, он должен выплатить обманутому пенсионеру оставшуюся сумму ущерба — 143 тысячи рублей, а кроме того, перечислить потерпевшему 20 тысяч рублей на оплату юридических услуг его представителя.

Ранее представившийся сотрудником Сбербанка москвич обманул пенсионеров из Новосибирска на 24,4 тысячи рублей — он обещал им выплатить компенсации по банковским вкладам, но в результате вывел деньги с их карт.

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КОММЕНТАРИИ (52)

не понял
28 июн 2019 в 10:27

А почему условно, кто то похлопотал? это же вроде мошенничество, да и сумма немалая!

кузя
28 июн 2019 в 10:38

За преступление совершённое с явным умыслом условно ? тут уже не прокатит отмазка типа я не хотел, я не знал! Мошенник должен сидеть!!!

789456
28 июн 2019 в 10:29

Хорошие друзья у этого пенсионера.