Новосибирский пенсионер взял 160 тысяч в кредит, чтобы устроиться водителем ПАЗа. Его обманули

В Новосибирске вступил в силу приговор по делу об обмане пенсионера на 160 тысяч рублей — эти деньги он отдал за то, чтобы ему помогли устроиться на работу.



Знакомый, выманивший у него эту сумму, получил условный срок.



Об этом корреспонденту НГС рассказали в прокуратуре Кировского района Новосибирска.



Случай, о котором идёт речь в приговоре, произошёл в 2018 году.



По информации прокуратуры, у 61-летнего пенсионера был свой пазик, и он хотел, чтобы кто-либо из перевозчиков взял его работать водителем на линию. Об этом узнал 27-летний знакомый пенсионера, который был с ним в дружеских отношениях. Он решил воспользоваться ситуацией и обмануть мужчину на деньги. Для этого он рассказал о своих больших связях и сообщил, что его знакомый может помочь решить вопрос с трудоустройством, но за услуги этого знакомого пенсионер должен заплатить 100 тысяч рублей.

