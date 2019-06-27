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Единственному 11-класснику школы под Барабинском устроили выпускной

Учёба в одиночестве Альберту Суворову нравилась — на линейке после школы он один пел для учителей

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Альберт Суворов — единственный выпускник из 11 класса в школе Новоярково Барабинского района

Фото: предоставлено Альбертом Суворовым

В средней школе Новоярково Барабинского района Новосибирской области вручили аттестат единственному выпускнику 11-го класса — на последний звонок для него провели линейку.

«У нас сельская малокомплектная школа. Так получилось, что он [выпускник] один у нас, — рассказала корреспонденту НГС директор Новоярковской средней школы Татьяна Стадникова. — Учился как все дети. Бывает в классе 10 человек, 30, а он был один. Ему только сложнее тем, что его постоянно спрашивали. Некоторые предметы были сдвоенные: физкультура, ОБЖ, технология, история Сибири, МХК. А основные: математика, русский, литература, химия, биология — рассоединены».

Директор школы уточнила, что Суворов — закончил школу хорошистом. До 9-го класса с ним учились ещё близнецы — в классе было три человека. А потом другие мальчики переехали в город. Накануне, 26 июня, Альберту Суворову вручили аттестат и грамоты. 

Вечером вместе с учителями и родителями он поехал в Барабинск на ежегодное мероприятие «Час выпускника» — там проходит торжественная часть, концерт, чествование медалистов. 

Альберт Суворов ходил на последний звонок с отцом

Сам выпускник Альберт Суворов рассказал НГС, что его вполне устраивала учёба в таком формате. «Одноклассники уехали в город учиться. У меня была мысль поехать после 9-го, но потом разрешили остаться, доучиться. Ничего сложного не было, в принципе», — считает он. На последнем звонке его поздравили учителя и районная администрация.

«Я был один. Как обычно, линейка была, все собирались. Из Барабинска приезжало вышестоящее лицо. Так каждый год они ездят по сёлам. Собрали линейку, был определенный сценарий. Сначала поздравляли руководители классные. Потом родители, учителя. Потом уже моё ответное слово было. Пел песни, показывал там номера», — рассказал выпускник.

Теперь Суворов собирается получать медицинское образование. «Я хотел на медико-профилактический кабинет по направлению из Роспотребнадзора по Барабинскому району», — рассказал выпускник о планах.

Сегодня, 27 июня, в Новосибирске проходит массовый праздник для выпускников на набережной. В этом году в городе 8,2 тысячи 11-классников. 

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выпускной 2019Барабинск

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КОММЕНТАРИИ (11)

27 июн 2019 в 19:17

Удачи тебе, ребенок!

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27 июн 2019 в 19:16

Для сёл и деревень - это нормально, зачем шумиху поднимать? нам, городским, это не интересно

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27 июн 2019 в 19:27

Юноше удачи и светлых дорог! получить желанную и хорошо востребованную и оплачиваемую профессию!