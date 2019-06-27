Жара сбивает с ног: как новосибирцы наслаждаются жарой в рабочий день

Сегодня, 27 июня, в будний день новосибирцы вышли в центр города, чтобы погреться на солнце.

По информации Западно-Сибирского гидрометцентра, в городе сегодня +28,4 градуса, а ветра почти нет — его скорость всего 2 м/с.

Фотокорреспондент НГС Ольга Бурлакова прогулялась по центру Новосибирска и посмотрела, чем занимаются жители города в такой жаркий день. Публикуем подборку фото с улицы и площади Ленина, а также из Первомайского сквера.