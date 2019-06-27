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Лето

Жара сбивает с ног: как новосибирцы наслаждаются жарой в рабочий день

Жители города вышли отдохнуть в центр под палящее солнце

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Новосибирцы не против почитать Александра Куприна, лёжа в парке

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Сегодня, 27 июня, в будний день новосибирцы вышли в центр города, чтобы погреться на солнце.

По информации Западно-Сибирского гидрометцентра, в городе сегодня +28,4 градуса, а ветра почти нет — его скорость всего 2 м/с.

Фотокорреспондент НГС Ольга Бурлакова прогулялась по центру Новосибирска и посмотрела, чем занимаются жители города в такой жаркий день. Публикуем подборку фото с улицы и площади Ленина, а также из Первомайского сквера.

В киоски с мороженым выстраиваются очереди

Жители ходят по улицам в солнечных очках и слушают музыку

В жаркий день сквер — неплохое место для тренингов на воздухе

Можно просто посидеть у фонтана и посмотреть, как льётся вода

Или разложить покрывало прямо на траве под солнцем

Опустить ноги в фонтан тоже приятно

Жара не мешает тем, кто занимается активным спортом

На площади Ленина человек в костюме репетирует трюки

Многие пары просто гуляют, держась за руку

А кто-то занимается танцами

На выходных НГС рассказывал, как новосибирцы отправились загорать на пляж «Наутилус».

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КОММЕНТАРИИ (8)

27 июн 2019 в 18:01

Впрочем, ничем новым не занимаются, делают то же самое, что и в другие месяцы. О чем репортаж? Скудность мысли и идей?

Фото пользователя
27 июн 2019 в 18:07

Про человека в костюме ,репетирующего трюки хотелось бы поподробнее..Кто это и адекватен ли..Артист цирка?Аж страшно стало за него и людей проходящих мимо,он так высоко взлетел и ботинки «не потерял»..

Фото пользователя
27 июн 2019 в 18:11

У нас сегодня +16, и пасмурно! Красота!