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А где руль: каждая третья «японка» ездит по Новосибирску с правым рулём

Всего в Новосибирской области более 250 тысяч праворульных авто

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Каждая третья машина в Новосибирске — с правым рулем

Фото: Дмитрий Косенко / НГС

Отечественный автопарк на сегодня насчитывает 10 миллионов японских автомобилей японских брендов. Их них 34% ввезены с внутреннего рынка Японии и имеют правое расположение руля. Среди автомобилей Toyota, по данным агентства Автостат, эта доля еще больше — 50,4%. 

Для Honda доля праворульных экземпляров составляет 46,3%, для Subaru — 29,9%, для Nissan — 25,4%, для Mazda — 20,6%, для Suzuki — 20,5%, для Mitsubishi — 14,4%. Всего в стране 3,3 миллиона праворулек, из них более 250 тысяч находятся в Новосибирске. 

«Общий парк легковых автомобилей в Новосибирской области составляет 812 100 штук. Из них с правым рулем — 251 900 штук, доля — 31%», — уточнил руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов. 

В целом по Сибири доля праворульных авто выше — около 40%. Больше всего таких машин на Дальнем Востоке — половина парка. 

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Toyotaправый руль

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27 июн 2019 в 18:57

Сам езжу только на Бугатти Тайп Атлантик 1936 года выпуска