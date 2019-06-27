А где руль: каждая третья «японка» ездит по Новосибирску с правым рулём

Каждая третья машина в Новосибирске — с правым рулем
Фото: Дмитрий Косенко / НГС
Отечественный автопарк на сегодня насчитывает 10 миллионов японских автомобилей японских брендов. Их них 34% ввезены с внутреннего рынка Японии и имеют правое расположение руля. Среди автомобилей Toyota, по данным агентства Автостат, эта доля еще больше — 50,4%.
Для Honda доля праворульных экземпляров составляет 46,3%, для Subaru — 29,9%, для Nissan — 25,4%, для Mazda — 20,6%, для Suzuki — 20,5%, для Mitsubishi — 14,4%. Всего в стране 3,3 миллиона праворулек, из них более 250 тысяч находятся в Новосибирске.
«Общий парк легковых автомобилей в Новосибирской области составляет 812 100 штук. Из них с правым рулем — 251 900 штук, доля — 31%», — уточнил руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов.
В целом по Сибири доля праворульных авто выше — около 40%. Больше всего таких машин на Дальнем Востоке — половина парка.
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