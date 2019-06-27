А где руль: каждая третья «японка» ездит по Новосибирску с правым рулём

Отечественный автопарк на сегодня насчитывает 10 миллионов японских автомобилей японских брендов. Их них 34% ввезены с внутреннего рынка Японии и имеют правое расположение руля. Среди автомобилей Toyota, по данным агентства Автостат, эта доля еще больше — 50,4%.

Для Honda доля праворульных экземпляров составляет 46,3%, для Subaru — 29,9%, для Nissan — 25,4%, для Mazda — 20,6%, для Suzuki — 20,5%, для Mitsubishi — 14,4%. Всего в стране 3,3 миллиона праворулек, из них более 250 тысяч находятся в Новосибирске.