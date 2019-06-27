Жерар в деле: бизнес-партнёр актёра рассказал, почему налоговая заморозила счета Депардье

Он объяснил, что таким образом налоговая просто удерживает определённую денежную сумму на счетах в банках, чтобы, в случае подтверждения опасений, можно было её взыскать с налогоплательщика.

«Частичное ограничение расходных средств по счетам — это абсолютно стандартная ситуация для любого налогоплательщика. Налоговый орган при какой-то проверке, когда у него возникает спорный момент, производит ограничение», — сказал корреспонденту НГС Юрий Мосман.

Бизнес-партнёр Жерара Депардье Юрий Мосман рассказал о причинах блокировки банковских счетов актера по решению инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска.

«[Это блокировка] именно расходных — это не блокировка, не заморозка. Если эта информация не подтверждается, то ограничения просто снимаются», — говорит бизнес-партнёр актёра.

Напомним, что налоговая заблокировала счета Жерара Депардье 20 июня сразу в трёх банках — ВТБ, «Газпромбанке» и «КС Банке». Как ИП Депардье зарегистрировался в Новосибирске 4 декабря 2018 года. На данный момент, согласно базе данных «Контур.Фокус», блокировка со счетов актёра снята.

Юрий Мосман также опроверг слухи о том, что Жерар Депардье отказался от новосибирской прописки.

«Все те проекты, которые были заявлены в его приезд в Новосибирск — они все в разной степени готовности, но они все исполняются. Очень много планов, даже их ещё больше стало», — заверил представитель Депардье.

Жерар Депардье получил новосибирскую прописку в декабре 2018 года. Ранее бизнес-партнёр Жерара Депардье Юлия Мосман объясняла, что прописка была нужна актёру, чтобы заниматься деловыми проектами, связанными с продажей продуктов.

