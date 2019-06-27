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Бизнес

Жерар в деле: бизнес-партнёр актёра рассказал, почему налоговая заморозила счета Депардье

Это было временной мерой, а все проекты француза в России и Сибири остаются в силе

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Жерар Депарьде побывал в Новосибирске минувшей зимой — сходил в «Ашан» и пообщался с рестораторами (на фото справа — ресторатор Денис Иванов)

Фото: архив НГС

Бизнес-партнёр Жерара Депардье Юрий Мосман рассказал о причинах блокировки банковских счетов актера по решению инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска. 
 

«Частичное ограничение расходных средств по счетам — это абсолютно стандартная ситуация для любого налогоплательщика. Налоговый орган при какой-то проверке, когда у него возникает спорный момент, производит ограничение», — сказал корреспонденту НГС Юрий Мосман.

Он объяснил, что таким образом налоговая просто удерживает определённую денежную сумму на счетах в банках, чтобы, в случае подтверждения опасений, можно было её взыскать с налогоплательщика. 

«[Это блокировка] именно расходных — это не блокировка, не заморозка. Если эта информация не подтверждается, то ограничения просто снимаются», — говорит бизнес-партнёр актёра.

Напомним, что налоговая заблокировала счета Жерара Депардье 20 июня сразу в трёх банках — ВТБ, «Газпромбанке» и «КС Банке». Как ИП Депардье зарегистрировался в Новосибирске 4 декабря 2018 года. На данный момент, согласно базе данных «Контур.Фокус», блокировка со счетов актёра снята.

Юрий Мосман также опроверг слухи о том, что Жерар Депардье отказался от новосибирской прописки. 

«Все те проекты, которые были заявлены в его приезд в Новосибирск — они все в разной степени готовности, но они все исполняются. Очень много планов, даже их ещё больше стало», — заверил представитель Депардье.

Жерар Депардье получил новосибирскую прописку в декабре 2018 года. Ранее бизнес-партнёр Жерара Депардье Юлия Мосман объясняла, что прописка была нужна актёру, чтобы заниматься деловыми проектами, связанными с продажей продуктов.

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КОММЕНТАРИИ (9)

из народа
27 июн 2019 в 18:29

Ну и пузаны отъели, аж фу...

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27 июн 2019 в 18:26

ВВ уже поди в курсе, раз движуха и суета началась уже.Возможно завтра уже сообщат о снятии ограничений

27 июн 2019 в 18:25

платите налоги, и спите спокойно, У нас не Самали