На остановке трамвая № 13 за оперным театром нарисовали гипсовые головы

Художники начали разрисовывать остановку сегодня — это делают ко Дню города
Фото: Иван Ягода
Сегодня, 27 июня, новосибирские художники из команды «Такнадо!» начали разрисовывать остановку «Депутатская» возле оперного театра. Эскиз сделала художница Марина Ягода.
Эта остановка сделана к 126-летию Новосибирска, празднование которого будет 30 июня. По заказу Городского центра организации дорожного движения и при поддержке молодёжного центра «Альтаир».
«Мне очень понравилась стилистика Дня города в этом году, особенно закатные цвета. С большим удовольствием сделала остановку в этих цветах и с glitch-эффектами, всё как в айдентике. Гипсовые головы на эскизе — отсылка к большому залу оперного театра, где по периметру стоят античные статуи. Идея сочетания античности и современных историй», — пояснила Марина Ягода.
Росписью остановки занимается Рома Есин, ему помогают Марина Яковлева и Иван Ягода.
Недавно в Новосибирске появился трамвай с героями театра кукол, сделанный по эскизам Марины Ягода.