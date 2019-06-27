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День города-2019

На остановке трамвая № 13 за оперным театром нарисовали гипсовые головы

Завершить работу новосибирские художники планируют завтра

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Художники начали разрисовывать остановку сегодня — это делают ко Дню города

Фото: Иван Ягода

Сегодня, 27 июня, новосибирские художники из команды «Такнадо!» начали разрисовывать остановку «Депутатская» возле оперного театра. Эскиз сделала художница Марина Ягода.

Эта остановка сделана к 126-летию Новосибирска, празднование которого будет 30 июня. По заказу Городского центра организации дорожного движения и при поддержке молодёжного центра «Альтаир».

«Мне очень понравилась стилистика Дня города в этом году, особенно закатные цвета. С большим удовольствием сделала остановку в этих цветах и с glitch-эффектами, всё как в айдентике. Гипсовые головы на эскизе — отсылка к большому залу оперного театра, где по периметру стоят античные статуи. Идея сочетания античности и современных историй», — пояснила Марина Ягода.

Эскиз — так остановка будет выглядеть уже завтра 

Росписью остановки занимается Рома Есин, ему помогают Марина Яковлева и Иван Ягода.

Недавно в Новосибирске появился трамвай с героями театра кукол, сделанный по эскизам Марины Ягода.

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граффитиДень города - 2019Марина ЯгодаУличные художники

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КОММЕНТАРИИ (6)

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27 июн 2019 в 17:36

Цвета-то какие ужасные. Вырви глаз. Кто решил, что это красиво?

27 июн 2019 в 17:31

А обязательно выносить лавочку за остановку и закрывать выход из нее к автобусам, как это показано на фотографии-эскизе?)))
При взгляде на этот "эскиз" вспомнилась мультяшная задачка про полтора рудокопа...

Фото пользователя
27 июн 2019 в 17:39

И правильно. Яркие краски нашему городу нужны.