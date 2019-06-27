На остановке трамвая № 13 за оперным театром нарисовали гипсовые головы

Сегодня, 27 июня, новосибирские художники из команды «Такнадо!» начали разрисовывать остановку «Депутатская» возле оперного театра. Эскиз сделала художница Марина Ягода.

Эта остановка сделана к 126-летию Новосибирска, празднование которого будет 30 июня. По заказу Городского центра организации дорожного движения и при поддержке молодёжного центра «Альтаир».

«Мне очень понравилась стилистика Дня города в этом году, особенно закатные цвета. С большим удовольствием сделала остановку в этих цветах и с glitch-эффектами, всё как в айдентике. Гипсовые головы на эскизе — отсылка к большому залу оперного театра, где по периметру стоят античные статуи. Идея сочетания античности и современных историй», — пояснила Марина Ягода.