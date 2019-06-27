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ДТП со скорой помощью

Видео: как водитель микроавтобуса протаранил скорую помощь на Красном проспекте

От удара машину скорой развернуло на 180 градусов

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Микроавтобус не успел затормозить и врезался в скорую помощь

Фото: cam.2090000.ru

Сегодня днём 27 июня на Красном проспекте у Дома офицеров скорая помощь с больным 13-летним подростком попала в аварию — в неё врезался микроавтобус. НГС публикует видео ДТП.

Момент аварии попал на видеокамеру «Электронного города», установленную на доме по улице Красный проспект, 70. Как видно на записи, сначала скорую пропустили автомобили, которые ехали по Гоголя в сторону Центрального рынка, и автомобили, двигавшиеся в сторону цирка.   

cam.2090000.ru

Ехавший по Гоголя в сторону цирка микроавтобус не сбавил скорость. Вероятнее всего, он мог не увидеть скорую помощь за рядами машин.

В итоге водитель врезался в автомобиль скорой помощи, который от удара развернулся на 180 градусов.

По словам главврача скорой помощи Ирины Большаковой, аварий со скорыми стало больше из-за желания врачей быстрее довезти тяжелобольного пациента до больницы.

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КОММЕНТАРИИ (7)

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27 июн 2019 в 17:16

во летун

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27 июн 2019 в 17:11

Разворота на 180 не увидел

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27 июн 2019 в 17:09

Нужно нарисовать ПП через каждые 100 метров! Знаю о чём говорю ;)