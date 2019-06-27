Видео: как водитель микроавтобуса протаранил скорую помощь на Красном проспекте

Сегодня днём 27 июня на Красном проспекте у Дома офицеров скорая помощь с больным 13-летним подростком попала в аварию — в неё врезался микроавтобус. НГС публикует видео ДТП.

Момент аварии попал на видеокамеру «Электронного города», установленную на доме по улице Красный проспект, 70. Как видно на записи, сначала скорую пропустили автомобили, которые ехали по Гоголя в сторону Центрального рынка, и автомобили, двигавшиеся в сторону цирка.