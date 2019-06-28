Погода подкачает: на День города в Новосибирск придут дожди с градом

Два года назад в День города в Новосибирске тоже шёл дождь

Новосибирские синоптики составили прогноз на ближайшие дни — в воскресенье, 30 июня, жара спадёт, и День города будет дождливым. «Жаркая погода удерживается, у нас вчера температура была выше климатической нормы на один-три градуса и температура повысилась по нашей области до 24–28 градусов, а метеостанция Купино дала температуру +30», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин. Сегодня, 28 июня, погода по городу и области будет жаркой, затем в субботу жара спадёт, а в воскресенье холод займёт всю территорию области.

С запада уже идёт холодный атмосферный фронт. «Этот фронт даёт осадки разной интенсивности, грозовые ливни со шквалистыми порывами ветра, причём осадки разной интенсивности от слабых и умеренных до сильных и очень сильных», — пояснил Ягудин. По информации Западно-Сибирского гидрометцентра, сегодня днём в Новосибирске будет +26... +28 градусов. Завтра, 29 июня, ожидается +23... +25 градусов. А в День города температура упадёт до +20... +22 градусов. «Мы не исключаем вероятность сильных дождей, может быть даже очень сильных с грозами, и не исключаем возможность града», — сообщил Ренад Ягудин.

Так, в День города, 30 июня, погодные условия могут быть не очень комфортными в организации мероприятий, особенно массовых, на улицах. Ренад Ягудин, пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра