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День города-2019

Погода подкачает: на День города в Новосибирск придут дожди с градом

Холодный фронт подойдёт точно к главному городскому празднику

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Два года назад в День города в Новосибирске тоже шёл дождь

Фото: архив НГС

Новосибирские синоптики составили прогноз на ближайшие дни — в воскресенье, 30 июня, жара спадёт, и День города будет дождливым.

«Жаркая погода удерживается, у нас вчера температура была выше климатической нормы на один-три градуса и температура повысилась по нашей области до 24–28 градусов, а метеостанция Купино дала температуру +30», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Сегодня, 28 июня, погода по городу и области будет жаркой, затем в субботу жара спадёт, а в воскресенье холод займёт всю территорию области. 

С запада уже идёт холодный атмосферный фронт. «Этот фронт даёт осадки разной интенсивности, грозовые ливни со шквалистыми порывами ветра, причём осадки разной интенсивности от слабых и умеренных до сильных и очень сильных», — пояснил Ягудин.

По информации Западно-Сибирского гидрометцентра, сегодня днём в Новосибирске будет +26... +28 градусов. Завтра, 29 июня, ожидается +23... +25 градусов. А в День города температура упадёт до +20... +22 градусов.

«Мы не исключаем вероятность сильных дождей, может быть даже очень сильных с грозами, и не исключаем возможность града», — сообщил Ренад Ягудин. 

Так, в День города, 30 июня, погодные условия могут быть не очень комфортными в организации мероприятий, особенно массовых, на улицах.

Ренад Ягудин, пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра 

На этой неделе НГС публиковал программу мероприятий на День города — почитать её можно здесь.

Ради праздника в городе перекроют несколько улиц, а во многих местах ещё и перестанут продавать алкоголь.

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КОММЕНТАРИИ (21)

пчела Майя
28 июн 2019 в 08:04

хочу жарищу 30+
ну ,нытики, погнали

28 июн 2019 в 08:00

Ягудин вроде со своей командой нам обещали жару на выходные, или ошибаюсь

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28 июн 2019 в 08:11

Обычная и закономерная «подлость» от природы к выходным..