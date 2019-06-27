Спасатели вытащили из обвалившейся траншеи тела двух рабочих

Рабочие погибли в глубокой траншее на углу Энгельса и 1-го переулка Молодости в Советском районе
Фото: google.ru/maps
Спасатели вытащили двух погибших мужчин из траншеи водопровода в частном секторе Советского района Новосибирска.
«Закончили работу, извлекли двух погибших из траншеи», — рассказал корреспонденту НГС заместитель начальника Муниципальной аварийно-спасательной службы Константин Максимов.
По его данным, спасатели работали на месте 2 часа 20 минут.
Сейчас следователи ведут проверку.
«Предварительно установлено, что 27 июня 2019 года двое мужчин 37 и 42 лет по собственной инициативе проводили ремонт водопровода по 1-му переулку Молодости в Советском районе. В тот момент, когда мужчины находились в траншее, произошло обрушение грунта и их засыпало, в результате чего мужчины погибли», — сообщили в Следственное управление СК РФ по Новосибирской области.
Информация о происшествии сегодня после полудня поступила в службу 112.
В апреле в Ленинском районе Новосибирска рабочего засыпало при работах на теплотрассе на Станционной.