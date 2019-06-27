Спасатели вытащили из обвалившейся траншеи тела двух рабочих

Виктория Москвичка 27 июн 2019 в 16:25

В смысле по собственной инициативе?

На любые земляные работы должен быть согласованный проект и разрешение на производство работ. И работы должна выполнять организация, имеющая сертификат доверия у владельца сооружений - водопровода. У этих рабочих всё это было? С техникой безопасности при выполнении этих работ там тоже, видимо, не всё гладко было.

Жаль, конечно, что погибли чьи-то близкие и любимые молодые мужчины...

Но там разбираться и разбираться следственному комитету.