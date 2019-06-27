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Спасатели вытащили из обвалившейся траншеи тела двух рабочих

Погибших доставали из ямы на ОбьГЭСе больше 2 часов

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Рабочие погибли в глубокой траншее на углу Энгельса и 1-го переулка Молодости в Советском районе 

Фото: google.ru/maps

Спасатели вытащили двух погибших мужчин из траншеи водопровода в частном секторе Советского района Новосибирска.

«Закончили работу, извлекли двух погибших из траншеи», — рассказал корреспонденту НГС заместитель начальника Муниципальной аварийно-спасательной службы Константин Максимов.

По его данным, спасатели работали на месте 2 часа 20 минут.

Сейчас следователи ведут проверку.

«Предварительно установлено, что 27 июня 2019 года двое мужчин 37 и 42 лет по собственной инициативе проводили ремонт водопровода по 1-му переулку Молодости в Советском районе. В тот момент, когда мужчины находились в траншее, произошло обрушение грунта и их засыпало, в результате чего мужчины погибли», — сообщили в Следственное управление СК РФ по Новосибирской области.

Информация о происшествии сегодня после полудня поступила в службу 112.

В апреле в Ленинском районе Новосибирска рабочего засыпало при работах на теплотрассе на Станционной.

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КОММЕНТАРИИ (23)

моля
27 июн 2019 в 16:22

дважды засыпаны будут,Технику безопасности никогда и никто не отменял.Собо́лезнование родным и близким

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27 июн 2019 в 16:25

В смысле по собственной инициативе?
На любые земляные работы должен быть согласованный проект и разрешение на производство работ. И работы должна выполнять организация, имеющая сертификат доверия у владельца сооружений - водопровода. У этих рабочих всё это было? С техникой безопасности при выполнении этих работ там тоже, видимо, не всё гладко было.
Жаль, конечно, что погибли чьи-то близкие и любимые молодые мужчины...
Но там разбираться и разбираться следственному комитету.

27 июн 2019 в 16:50

По собственной инициативе проводили ремонт водопровода? Кто-то реально совсем дебилами новосибирцев считает?? Начальника этих погибших работяг под суд отправлять надо, вместе с директором фирмы.