Подробности ДТП со скорой на Красном проспекте: медики везли в больницу 13-летнего подростка

Главврач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова рассказала подробности аварии на Красном проспекте — машина медиков, в которую врезался микроавтобус, везла в больницу 13-летнего мальчика.

«Ребёнок не пострадал. Фельдшер пересела в другую машину, довезла его до стационара. Сама она обратится за медицинской помощью или нет, мы пока не знаем. На момент аварии она ударилась головой. Какое дальше будет состояние здоровья, мы не знаем», — уточнила она.

По словам Большаковой, за последние годы количество аварий со скорыми увеличилось. Она связывает это с тем, что медики стали больше торопиться успеть уложиться в норматив.