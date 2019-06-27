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ДТП со скорой помощью

Подробности ДТП со скорой на Красном проспекте: медики везли в больницу 13-летнего подростка

Главврач службы уверяет, что аварий стало больше из-за того, что медики стараются ехать быстрее

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Скорая, в которую врезался микроавтобус, везла в больницу 13-летнего мальчика

Фото: Александр Ощепков / НГС

Главврач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова рассказала подробности аварии на Красном проспекте — машина медиков, в которую врезался микроавтобус, везла в больницу 13-летнего мальчика.

«Ребёнок не пострадал. Фельдшер пересела в другую машину, довезла его до стационара. Сама она обратится за медицинской помощью или нет, мы пока не знаем. На момент аварии она ударилась головой. Какое дальше будет состояние здоровья, мы не знаем», — уточнила она.

По словам Большаковой, за последние годы количество аварий со скорыми увеличилось. Она связывает это с тем, что медики стали больше торопиться успеть уложиться в норматив.

«Поскольку выставлены жёсткие требования выполнения норматива не более 20-минутного доезда на экстренные случаи, то для того, чтобы выполнить этот норматив, мы достаточно часто используем свето-звуковую сигнализацию», — объяснила Большакова.

Как сообщил корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков, в ДТП никто не пострадал. «Оформляли [как аварию] с материальным ущербом», — рассказал Савченков.

Вчера, 26 июня, схожая авария произошла на перекрёстке улицы Советской и Вокзальной магистрали — скорая везла тяжелобольного пациента в кардиореанимацию. Позднее очевидец рассказал, что водитель Toyota не успела среагировать, так как отвлеклась во время вождения.

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КОММЕНТАРИИ (21)

27 июн 2019 в 16:16

они не ездят- летают на красный

27 июн 2019 в 16:22

то есть речи о том, что медики едут быстрее, чтобы помочь человеку не ведется? Просто норматив? Для чего своих коллег так....вместо того, чтобы защитить...капец.

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27 июн 2019 в 16:38

Что бы быстрее ездить,нужны хорошие машины и водители которым надо платить нормальные зарплаты.