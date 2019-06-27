Ревнив и очень опасен: сбежавший из колонии убийца 8 лет назад зарезал товарища из ревности

— Через какое-то время он спросил у [бывшей сожительницы], не хочет ли она вновь встречаться с ним, на что она ответила отказом. Он попросил её сделать выбор между ним и потерпевшим. Она выбрала потерпевшего, — сказано в приговоре Октябрьского районного суда.

Дмитрий Теньковский, который сбежал из колонии-поселения исправительной колонии № 3 , восемь лет назад зарезал ножом знакомого. Мужчина пришёл на застолье к друзьям и встретил там свою бывшую сожительницу.

— Достал из кармана своих брюк складной нож и нанёс им умышленно с целью убийства множественные, не менее трёх ударов, в переднюю поверхность грудной клетки слева и ладонную поверхность правой кисти потерпевшего, — говорится в приговоре.

Октябрьский районный суд приговорил Дмитрия Теньковского за убийство по ч. 1, ст. 105, УК РФ в 2012 году

к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Но в итоге преступника перевели в колонию-поселение. Это стало возможным благодаря статье 78 «Изменение вида исправительного учреждения» УИК РФ после того, как убийца провёл в колонии строгого режима более 2/3 срока.

В Новосибирской области неделю назад следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника исправительной колонии после того, как осуждённый ранил его в живот.