Ревнив и очень опасен: сбежавший из колонии убийца 8 лет назад зарезал товарища из ревности

Сбежавшего преступника ищут сотрудники ГУФСИН и полиции (на фото справа — колония, из которой он убежал)
Фото: Коллаж Александра Ощепкова
Дмитрий Теньковский, который сбежал из колонии-поселения исправительной колонии
— Через какое-то время он спросил у [бывшей сожительницы], не хочет ли она вновь встречаться с ним, на что она ответила отказом. Он попросил её сделать выбор между ним и потерпевшим. Она выбрала потерпевшего, — сказано в приговоре Октябрьского районного суда.
Мужчина из-за отказа женщины расстроился и решил убить соперника.
— Достал из кармана своих брюк складной нож и нанёс им умышленно с целью убийства множественные, не менее трёх ударов, в переднюю поверхность грудной клетки слева и ладонную поверхность правой кисти потерпевшего, — говорится в приговоре.
Октябрьский районный суд приговорил Дмитрия Теньковского за убийство по ч. 1, ст. 105, УК РФ в 2012 году
к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Но в итоге преступника перевели в колонию-поселение. Это стало возможным благодаря статье 78 «Изменение вида исправительного учреждения» УИК РФ после того, как убийца провёл в колонии строгого режима более 2/3 срока.
В Новосибирской области неделю назад следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника исправительной колонии после того, как осуждённый ранил его в живот.