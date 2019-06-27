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Криминал
Убийца сбежал из колонии в Новосибирске

Ревнив и очень опасен: сбежавший из колонии убийца 8 лет назад зарезал товарища из ревности

Дмитрия Теньковского бросила женщина — он жестоко расправился с ее новым возлюбленным

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Сбежавшего преступника ищут сотрудники ГУФСИН и полиции (на фото справа — колония, из которой он убежал)

Фото: Коллаж Александра Ощепкова

Дмитрий Теньковский, который сбежал из колонии-поселения исправительной колонии № 3, восемь лет назад зарезал ножом знакомого. Мужчина пришёл на застолье к друзьям и встретил там свою бывшую сожительницу.

— Через какое-то время он спросил у [бывшей сожительницы], не хочет ли она вновь встречаться с ним, на что она ответила отказом. Он попросил её сделать выбор между ним и потерпевшим. Она выбрала потерпевшего, — сказано в приговоре Октябрьского районного суда. 

Мужчина из-за отказа женщины расстроился и решил убить соперника.

— Достал из кармана своих брюк складной нож и нанёс им умышленно с целью убийства множественные, не менее трёх ударов, в переднюю поверхность грудной клетки слева и ладонную поверхность правой кисти потерпевшего, — говорится в приговоре.

Октябрьский районный суд приговорил Дмитрия Теньковского за убийство по ч. 1, ст. 105, УК РФ в 2012 году

к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Но в итоге преступника перевели в колонию-поселение. Это стало возможным благодаря статье 78 «Изменение вида исправительного учреждения» УИК РФ после того, как убийца провёл в колонии строгого режима более 2/3 срока.

В Новосибирской области неделю назад следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника исправительной колонии после того, как осуждённый ранил его в живот.

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КОММЕНТАРИИ (8)

...
27 июн 2019 в 15:59

сейчас для местечковой аудитории, это будет мыльная опера, второй раз за этого уголовника пишут за день..")

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27 июн 2019 в 16:00

А почему сбежал -то ? в поселении всего год гставался... теперь добавят, и хорошо добавят!

27 июн 2019 в 16:00

нет слов.....