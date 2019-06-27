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Дороги и транспорт

На Большой наконец починили светофор — пробки стали ещё длиннее

Когда светофор мигал жёлтым светом, заторы были короче

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По словам автора видео, при отремонтированном светофоре заторы на 2-й Станционной увеличились

Фото: читатель НГС

На пересечении улиц Большой и 2-й Станционной в Ленинском районе Новосибирска отремонтировали светофор, который больше двух недель работал в режиме жёлтого мигающего сигнала. После этого пробки на подъезде к перекрёстку стали ещё длиннее.

«Светофор начал работать в штатном режиме 26 июня в 14:30», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Ранее НГС писал о том, что этот светофор уже больше двух недель работает некорректно. В мэрии поясняли, что это связано с неисправностью кабеля, который проходит через затопленные колодцы связи.

Из-за того, что светофор починили, длина заторов на 2-й Станционной выросла. Это утверждает читатель, приславший в редакцию НГС видео с внушительной пробкой, снятое вчера вечером около 19:00–20:00. По его словам, эта пробка продержалась примерно до 11 часов вечера.

Видео читателя НГС

Как уточнил автор видео, при неработающем светофоре таких заторов не было — в этом случае водители пропускают друг друга и «нормально разъезжаются». 

«А светофор он, получается, держит 2-ю Станционную. <...> И утром, наоборот, в город пробка опять же до светофора, до Большой, со стороны Кудряшей, Криводановки. <...> Начинается эта пробка, наверное, с полвосьмого – с семи», — рассказал читатель.

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Вира Строй
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КОММЕНТАРИИ (8)

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27 июн 2019 в 16:51

Таким образом собственно наши чиновники, бюрократы и работают. Пока не вмешиваются, народ сам как-то справляется с проблемами, как только "помощники" появляются, всё встаёт. Не удивлён вообще....

С. Хол
27 июн 2019 в 16:38

Зато порядок. Самоорганизация народа опасна.

Фото пользователя
27 июн 2019 в 17:11

Там по моему мнению не светофор и не перекресток нужен, а хорошая развязка. И вместо наземных пешеходных переходов на Дивногорском и Новомарусино сделать подземные или надземные. А то этот бардак никогда не кончится.