На Большой наконец починили светофор — пробки стали ещё длиннее

По словам автора видео, при отремонтированном светофоре заторы на 2-й Станционной увеличились
Фото: читатель НГС
На пересечении улиц Большой и 2-й Станционной в Ленинском районе Новосибирска отремонтировали светофор, который больше двух недель работал в режиме жёлтого мигающего сигнала. После этого пробки на подъезде к перекрёстку стали ещё длиннее.
«Светофор начал работать в штатном режиме 26 июня в 14:30», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Ранее НГС писал о том, что этот светофор уже больше двух недель работает некорректно. В мэрии поясняли, что это связано с неисправностью кабеля, который проходит через затопленные колодцы связи.
Из-за того, что светофор починили, длина заторов на 2-й Станционной выросла. Это утверждает читатель, приславший в редакцию НГС видео с внушительной пробкой, снятое вчера вечером около 19:00–20:00. По его словам, эта пробка продержалась примерно до 11 часов вечера.
Видео читателя НГС
Как уточнил автор видео, при неработающем светофоре таких заторов не было — в этом случае водители пропускают друг друга и «нормально разъезжаются».
«А светофор он, получается, держит 2-ю Станционную. <...> И утром, наоборот, в город пробка опять же до светофора, до Большой, со стороны Кудряшей, Криводановки. <...> Начинается эта пробка, наверное, с полвосьмого – с семи», — рассказал читатель.