На Большой наконец починили светофор — пробки стали ещё длиннее

На пересечении улиц Большой и 2-й Станционной в Ленинском районе Новосибирска отремонтировали светофор, который больше двух недель работал в режиме жёлтого мигающего сигнала. После этого пробки на подъезде к перекрёстку стали ещё длиннее.



«Светофор начал работать в штатном режиме 26 июня в 14:30», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.



Ранее НГС писал о том, что этот светофор уже больше двух недель работает некорректно. В мэрии поясняли, что это связано с неисправностью кабеля, который проходит через затопленные колодцы связи.

