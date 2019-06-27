27 июня четверг
СЕЙЧАС +27°С
Пробки 4/10
usd 62.81
eur 71.38
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +27°С
Пробки 4/10
usd 62.81
eur 71.38

Все новости

Все новости
Происшествия

Микроавтобус врезался в скорую помощь рядом с Домом офицеров

По словам очевидца, водитель не заметил машину врачей

Поделиться

1 589
8 Обсудить

На улице Гоголя микроавтобус врезался в скорую помощь

Фото: Ольга Бурлакова

Сегодня днём, 27 июня, в 14:08 на улице Гоголя перед Домом офицеров микроавтобус врезался в скорую помощь, которая ехала с включёнными проблесковыми маячками и сиреной.

Об этом в редакцию НГС сообщила читательница Ольга, уточнив, что водитель микроавтобуса двигался по крайней правой полосе и не заметил машину врачей.

«Водитель микроавтобуса двигался в крайней правой полосе, видя, что средняя и крайняя левая тормозят, проехал прямо, а там перпендикулярно ехала скорая. Не видно было, был ли пациент в автомобиле скорой помощи, но, по первому взгляду, пострадали только авто», — рассказала подробности аварии читательница.

Как сообщила корреспонденту НГС главврач скорой помощи Ирина Большакова, скорая везла в больницу 13-летнего подростка.

Вчера схожий случай произошёл на перекрёстке Советской и Вокзальной магистрали: автомобиль врезался в машину скорой помощи — оказалось, что Toyota не пропустила скорую помощь, выехав на перекрёсток.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

скорая помощьавария

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Вира Строй
Все предложения

КОММЕНТАРИИ (8)

27 июн 2019 в 16:00

А вот так ездят у нас.. обезьяны с гранатой, чесслово.В смартфоне сидел, наверное.Ну ,товарищи, возьмите себя в руки, не пользуйтесь смартфонами в дороге! Вы не министры, и нет необходимости быть постоянно со всеми на связи.Позавчера ехала по Бердскому в маршрутке.. могла дремать и наблюдать за авто рядом.Это караул!!! Каждый третий печатает на экране во время движения!! И мужчины, и дамы(причем немолодые тоже грешат). Потом дружно воем про отсутствие ДПС, разделителей, плохие дороги.. это важно, конечно... но!! Может просто начать всем нормально ездить и нести ответственность самим за ситуацию на дорогах?

ЫЫЫ
27 июн 2019 в 16:00

Новый тренд, штоле? Скорых бить в центре.

27 июн 2019 в 15:49

По-моему , да, за такое садить надо