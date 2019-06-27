Микроавтобус врезался в скорую помощь рядом с Домом офицеров

На улице Гоголя микроавтобус врезался в скорую помощь
Фото: Ольга Бурлакова
Сегодня днём, 27 июня, в 14:08 на улице Гоголя перед Домом офицеров микроавтобус врезался в скорую помощь, которая ехала с включёнными проблесковыми маячками и сиреной.
Об этом в редакцию НГС сообщила читательница Ольга, уточнив, что водитель микроавтобуса двигался по крайней правой полосе и не заметил машину врачей.
«Водитель микроавтобуса двигался в крайней правой полосе, видя, что средняя и крайняя левая тормозят, проехал прямо, а там перпендикулярно ехала скорая. Не видно было, был ли пациент в автомобиле скорой помощи, но, по первому взгляду, пострадали только авто», — рассказала подробности аварии читательница.
Как сообщила корреспонденту НГС главврач скорой помощи Ирина Большакова, скорая везла в больницу 13-летнего подростка.
Вчера схожий случай произошёл на перекрёстке Советской и Вокзальной магистрали: автомобиль врезался в машину скорой помощи — оказалось, что Toyota не пропустила скорую помощь, выехав на перекрёсток.