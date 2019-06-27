Микроавтобус врезался в скорую помощь рядом с Домом офицеров

Сегодня днём, 27 июня, в 14:08 на улице Гоголя перед Домом офицеров микроавтобус врезался в скорую помощь, которая ехала с включёнными проблесковыми маячками и сиреной.

Об этом в редакцию НГС сообщила читательница Ольга, уточнив, что водитель микроавтобуса двигался по крайней правой полосе и не заметил машину врачей.

«Водитель микроавтобуса двигался в крайней правой полосе, видя, что средняя и крайняя левая тормозят, проехал прямо, а там перпендикулярно ехала скорая. Не видно было, был ли пациент в автомобиле скорой помощи, но, по первому взгляду, пострадали только авто», — рассказала подробности аварии читательница.