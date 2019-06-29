По колено в лесах: как ремонтируют самый высокий памятник в России

Сильный ветер не испугал рабочих, которым нужно было подняться на высоту 187 метров над землёй

В Волгограде закрыли на ремонт самый высокий памятник в России — знаменитую статую «Родина-мать» на Мамаевом кургане. С 25 июня реставрационные работы ведут в круглосуточном режиме. Как памятнику возвращают первоначальный вид, смотрите в фоторепортаже наших коллег из Волгограда — с портала V1.RU.

«Родина-мать» уже по пояс в лесах Фото: Алексей Волхонский

Скульптура «Родина-мать зовет!» была построена на Мамаевом кургане в Волгограде по проекту Евгения Вучетича в 1967 году. Она является частью памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» и располагается в северной части Центрального района города.



За полувековую историю 85-метровую статую несколько раз ремонтировали, но капитального ремонта и реставрации не было ни разу. Периодически с начала 1990-х годов в Волгограде звучали заявления, что самая высокая статуя Европы может упасть, основание разрушается, а сама «Родина-мать» покрылась трещинами. В 2010 году проводился последний частичный ремонт монумента.

Уникальные леса полностью закроют статую 14 июля Фото: Пётр Лукашин

Проект реставрации, прошедший две государственные комиссии, готовили с 2008 по 2016 годы. Финансирование из федерального бюджета в размере около 800 миллионов рублей выделили в конце 2016 года.

На следующий год начались противоаварийные работы. Подрядчик заменил 99 канатов внутри статуи, обеспечивающих её устойчивость. Тогда же отремонтировали внутренние помещения, поменяли освещение и систему пожаротушения. Чтобы избежать камнепадов, привели в порядок аварийные участки на поверхности монумента. В конце 2018 года компания «Главзарубежстрой» за 20 миллионов рублей закончила подготовку для внешней реставрации статуи. За памятником сделали подъезды для спецтехники, огородили территорию для складирования стройматериалов и лагеря рабочих. Вокруг скульптуры поставили двухметровый забор, сняли газон, провели наружное освещение на время работ и выкопали траншеи непосредственно у насыпи вокруг «Родины-матери».

Рабочие обсуждают технические тонкости реставрации Фото: Пётр Лукашин

Подготовительные работы продлили до марта текущего года. У подножия раскопали траншеи, сделали новую ливнёвку. В нескольких местах укрепили размытый и просевший со временем грунт. Полностью обновили дренажную систему и установили бетонные плиты, чтобы подготовить площадку под строительные леса.

Компания «Главзарубежстрой» выиграла госконтракт на 668 миллионов рублей на реставрацию наружной поверхности статуи. По условиям контракта, начавшаяся с 26 марта текущего года реставрация должна завершиться 31 марта 2020 года.

С высоты птичьего полёта Фото: Пётр Лукашин

«Главзарубежстрой» в разной степени причастна к строительству, реставрации и ремонту 16 российских посольств и дипломатических представительств по всему миру, гостиницы «Националь», музейного комплекса «Поле Куликовcкой битвы», храма Воскресения Словущего, церкви Спаса нерукотворного образа, реконструкции Архива внешней политики Российской империи МИД России, Государственного академического малого театра России, Третьяковской галереи. Компания воссоздавала Дворцово-парковый ансамбль на территории Бородинского музея-заповедника, Вознесенский кафедральный войсковой собор и многие другие объекты.

— Это будут масштабные работы по всей поверхности монумента с установкой лесов, обработкой всех проблемных участков бетона специальными сохраняющими составами и позже — гидрофобным раствором, который будет беречь скульптуру от негативных воздействий окружающей среды, — сообщали в музее-заповеднике «Сталинградская битва».

Статую очищают от налёта Фото: Алексей Волхонский

Изначально продумывали, как избежать сокрытия «Родины-матери» от глаз многочисленных туристов и волгоградцев. Продумывался вариант задействования альпинистов, но подрядчик отказался от такой идеи.

— Предлагалось покрыть защитным раствором статую альпинистским способом с верёвок, — поделился начальник участка Владимир Антонов. — Но без лесов с такой геометрией памятника и высотностью сделать качественную реставрацию невозможно. А, простите, зарыть деньги в песок — это у нас сплошь и рядом.

20 мая к статуе начали завозить материалы для возведения лесов, а полностью затянут «Родину-мать» лесами 14 июля. Статую не будет видно, поскольку леса покроет сетка.

Возведение лесов продолжается при любой погоде Фото: Пётр Лукашин

В конце мая сняли и плиты с постамента под ногами «Родины-матери».



Реставрация не повлияет на посещение Мамаева кургана. Посетителям будет только закрыт доступ к смотровой площадке у подножия «Родины-матери». А дорога от Аллеи Славы мимо захоронений защитников Сталинграда, в том числе известных её героев, доступна каждому. Всего на Мамаевом кургане сейчас работают четыре десятка рабочих. Пока большинство из них возводит леса, внутри скульптуры двое человек демонтируют старую опалубку, заделывают выбоины и трещины и выносят мусор из всех уголков монумента. Узкие помещения шириной не более 1,5 метра не позволяют подрядчику задействовать большие силы. Но и фронт работы не требует спешки.

На площадке работают 45 человек Фото: Алексей Волхонский

С 15 июля и до 2 ноября у рабочих будет время, чтобы выполнить реставрацию внешнего облика «Родины-матери».

— Поверхность статуи очистят специальным составом от воздействия осадков, выбросов в окружающую среду с металлургического комбината и появившегося мха, — пояснил руководитель дирекции по реставрации Александр Тарасов. — После расчистки облика будут видны все трещины. Их заполним для прочности и монолитности различными растворами. А уже после этого «Родину-мать» покроем специальным раствором, который не позволит влаге, ветру и выбросам разрушать монумент.

Пока будут вестись высотные работы, на земле подберут методом проб и ошибок необходимые растворы.

Рабочим нужно всё успеть к началу ноября Фото: Алексей Волхонский

— Научный цех подбирает финишные лакокрасочные составы, чтобы вернуть статуе первоначальный цвет, — говорит Александр Тарасов. — Красить «Родину-мать» никто не будет. В итоге будет естественный цвет бетона. Реставрация и предполагает возвращение. Сейчас мы подбираем составы трёх производителей — как отечественных, так и зарубежных. Делаются пробники, и в некоторых местах покрываем основную поверхность скульптуры и смотрим, как они впитывают и отторгают влагу. Пробы наносим частично на монументе, частично на бетоне. Пока идёт только подбор материала. В итоге составы должны полностью скрыть следы реставрации, а сама «Родина-мать» станет светлее, чем выглядит сейчас.

Последнюю неделю в Волгограде стоит очень жаркая погода. Столбик термометра перешагивает отметку в 50 градусов, что влияет на ход работ.

Леса будут снимать около месяца Фото: Алексей Волхонский

— Мы переходим на круглосуточный режим работы, — пояснили в компании подрядчика. — Все составы делаются на основе цементного раствора, которые можно использовать при температуре не выше 20 градусов, поэтому планируем создавать для этого все условия.



2 ноября строительные леса начнут демонтировать. Таким образом, «Родина-мать» простоит закрытой от людских глаз 3,5 месяца. До конца ноября рабочие завершат все сопутствующие работы и с 1 декабря приступят к ремонту стилобата — будет обновлена гранитная облицовка постамента статуи. Тогда же авторскому надзору подрядчик передаст всю исполнительную документацию, включающую в себя реестры актов на неминуемые скрытые работы, не попавшие в первоначальный проект. Для научно-реставрационного отчёта на каждом этапе работ ведётся фотофиксация: до начала работ, промежуточная и по итогам их выполнения. Планируется, что по итогам реставрации появится мини-фильм или красочная презентация.

Цвет заметно меняется Фото: Алексей Волхонский