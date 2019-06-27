В Новосибирск вторглись белые бабочки-вредители

В Новосибирской области начался пик популяции белых бабочек — их гусеницы могут быть опасны для дачных посадок.

«Это дневная бабочка из семейства белянок. Её русское название — боярышница. Гусеницы этой бабочки зимуют, весной продолжают развитие, затем окукливаются. Из куколок вылупляются взрослые бабочки — у нас это обычно июнь. В отдельные годы их действительно очень много, но не каждый год. Особенно много их бывает, когда зимы относительно мягкие и корма для гусениц достаточно. Бабочки питаются нектаром, бояться их не следует. А вот гусеницы едят листья деревьев и кустарников из розоцветных, например, боярышник, черемуху, яблони. Поэтому гусеницы могут повреждать садовые посадки», — объяснил заведующий кафедрой общей биологии и экологии факультета естественных наук НГУ Михаил Сергеев.

