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Лето

В Новосибирск вторглись белые бабочки-вредители

Учёный из НГУ рассказал об их опасности для растительности

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Сейчас в городе можно наблюдать десятки бабочек возле любого газона или клумбы

Фото: Александр Агафонов / НГС

В Новосибирской области начался пик популяции белых бабочек — их гусеницы могут быть опасны для дачных посадок.

«Это дневная бабочка из семейства белянок. Её русское название — боярышница. Гусеницы этой бабочки зимуют, весной продолжают развитие, затем окукливаются. Из куколок вылупляются взрослые бабочки — у нас это обычно июнь. В отдельные годы их действительно очень много, но не каждый год. Особенно много их бывает, когда зимы относительно мягкие и корма для гусениц достаточно. Бабочки питаются нектаром, бояться их не следует. А вот гусеницы едят листья деревьев и кустарников из розоцветных, например, боярышник, черемуху, яблони. Поэтому гусеницы могут повреждать садовые посадки», — объяснил заведующий кафедрой общей биологии и экологии факультета естественных наук НГУ Михаил Сергеев.

В этом году первые бабочки появились в Новосибирске ранней весной — ещё в марте жители ОБьГЭС заметили первых крапивниц.

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КОММЕНТАРИИ (6)

Иван
27 июн 2019 в 19:34

Это капустница, а не боярышница.

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27 июн 2019 в 19:28

К нам в Плотниково тоже вторглись эти бабочки но наш ЧОП ведет с ними успешную борьбу и особенно я.

Точняк
27 июн 2019 в 19:22

Паша и Пенсионерка + 100500 акков, как вы справляетесь с бабочками?