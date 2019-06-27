27 июня четверг
СЕЙЧАС +26°С
Пробки 6/10
usd 62.81
eur 71.38
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +26°С
Пробки 6/10
usd 62.81
eur 71.38

Все новости

Все новости
Образование
Live

Сотни 11-классников пришли на Михайловскую набережную на выпускной

На набережной начался единый выпускной бал для выпускников всех школ Новосибирска

Поделиться

2 394
11 Обсудить

В этом году аттестаты получили более 8 тысяч выпускников школы

Фото: Александр Ощепков / НГС

На Михайловской набережной начался единый выпускной для школьников Новосибирска — сотни нарядных 11-классников уже отмечают окончание школы. В этом году аттестаты получили более 8 тысяч школьников.

Сотни нарядных 11-классников отмечают окончание школы

Организаторы выпускного расставили несколько десятков кресел-груш на траве, для школьников играет музыка, но зайти можно только по пригласительным — корреспондент НГС ведёт оттуда прямую трансляцию.

Весь июнь школьники сдавали ЕГЭ, а сейчас после выпускного бала им предстоит поступить в университеты — в этом году ВУЗы наберут на 5,5 тысячи больше абитуриентов, чем в прошлом году. Больше всего бюджетных мест добавили инженерным и научным факультетам.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

Михайловская набережнаявыпускники

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Вира Строй
Все предложения

КОММЕНТАРИИ (11)

Алекс 54
27 июн 2019 в 18:37

И чё? Как пришли так и уйдут. Или уползут. Посношаются друг с другом и расползутся по домам.

Фото пользователя
27 июн 2019 в 18:32

День пьяных бантиков

С Богаткова
27 июн 2019 в 18:20

А мой внук, вместо выпускного в лагерь поехал отдохнуть, на целый год. Очень не хотел, но приговор суда в силу вступил