Сотни 11-классников пришли на Михайловскую набережную на выпускной

В этом году аттестаты получили более 8 тысяч выпускников школы
Фото: Александр Ощепков / НГС
На Михайловской набережной начался единый выпускной для школьников Новосибирска — сотни нарядных 11-классников уже отмечают окончание школы. В этом году аттестаты получили более 8 тысяч школьников.
Организаторы выпускного расставили несколько десятков кресел-груш на траве, для школьников играет музыка, но зайти можно только по пригласительным — корреспондент НГС ведёт оттуда прямую трансляцию.
Весь июнь школьники сдавали ЕГЭ, а сейчас после выпускного бала им предстоит поступить в университеты — в этом году ВУЗы наберут на 5,5 тысячи больше абитуриентов, чем в прошлом году. Больше всего бюджетных мест добавили инженерным и научным факультетам.