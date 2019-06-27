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Дороги и транспорт

Карты 2ГИС начали показывать движение автобусов

Информация передаётся в режиме реального времени

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Теперь за движением любого наземного общественного транспорта в Новосибирске можно наблюдать не только в «Яндексе» 

Фото: Густаво Зырянов / НГС

2ГИС начал показывать движение автобусов, троллейбусов, трамваев и маршруток в режиме реального времени — новая функция появилась сегодня, 27 июня, в мобильном приложении для смартфонов и доступна для пользователей из Новосибирска. 

Об этом корреспонденту НГС рассказали в PR-службе 2ГИС.

«Автобусы появятся на карте, если нажать на значок остановки. Так можно увидеть, какой транспорт подъезжает, и выбрать, на чём ехать. Другой вариант — ввести в строке поиска номер конкретного маршрута. На карте появятся автобусы, которые сейчас на линии. Так проще решить, когда выходить на остановку. Функция работает онлайн, поэтому важно, чтобы смартфон был подключен к интернету», — объяснили в компании. 

Движение автобусов и другого общественного транспорта показывают в режиме реального времени с минимальной задержкой 

Данные о местоположении транспорта предоставляет ЦУГАЭТ через спутник ГЛОНАСС. Информацию обновляют с минимальной задержкой: если автобус задержался в пробке или сошёл с маршрута, изменения на карте появятся в течение 30 секунд, заверили в 2ГИС. 

До Новосибирска общественный транспорт на картах 2ГИС появился в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ярославле, Красноярске, Нижнем Новгороде и Челябинске.

Сегодня 2ГИС необычно поздравил с днём рождения своего основателя Александра Сысоева — на арке Бургинского моста на онлайн-карте можно заметить его усы

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2ГИСавтобусыобщественный транспорт

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КОММЕНТАРИИ (12)

Вовчик1955
27 июн 2019 в 15:11

Нам,новосибирцам, это не нужно

маруся
27 июн 2019 в 14:50

на какую кнопку нажимать после 20-30? Вызов такси?

С Богаткова
27 июн 2019 в 14:35

В следующей версии мое передвижение будет показывать. Сможете в реальном времени уедиться что я всегда на посту