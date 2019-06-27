Карты 2ГИС начали показывать движение автобусов

2ГИС начал показывать движение автобусов, троллейбусов, трамваев и маршруток в режиме реального времени — новая функция появилась сегодня, 27 июня, в мобильном приложении для смартфонов и доступна для пользователей из Новосибирска.

Об этом корреспонденту НГС рассказали в PR-службе 2ГИС.

«Автобусы появятся на карте, если нажать на значок остановки. Так можно увидеть, какой транспорт подъезжает, и выбрать, на чём ехать. Другой вариант — ввести в строке поиска номер конкретного маршрута. На карте появятся автобусы, которые сейчас на линии. Так проще решить, когда выходить на остановку. Функция работает онлайн, поэтому важно, чтобы смартфон был подключен к интернету», — объяснили в компании.