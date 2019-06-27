Карты 2ГИС начали показывать движение автобусов

Теперь за движением любого наземного общественного транспорта в Новосибирске можно наблюдать не только в «Яндексе»
Фото: Густаво Зырянов / НГС
2ГИС начал показывать движение автобусов, троллейбусов, трамваев и маршруток в режиме реального времени — новая функция появилась сегодня, 27 июня, в мобильном приложении для смартфонов и доступна для пользователей из Новосибирска.
Об этом корреспонденту НГС рассказали в PR-службе 2ГИС.
«Автобусы появятся на карте, если нажать на значок остановки. Так можно увидеть, какой транспорт подъезжает, и выбрать, на чём ехать. Другой вариант — ввести в строке поиска номер конкретного маршрута. На карте появятся автобусы, которые сейчас на линии. Так проще решить, когда выходить на остановку. Функция работает онлайн, поэтому важно, чтобы смартфон был подключен к интернету», — объяснили в компании.
Данные о местоположении транспорта предоставляет ЦУГАЭТ через спутник ГЛОНАСС. Информацию обновляют с минимальной задержкой: если автобус задержался в пробке или сошёл с маршрута, изменения на карте появятся в течение 30 секунд, заверили в 2ГИС.
До Новосибирска общественный транспорт на картах 2ГИС появился в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ярославле, Красноярске, Нижнем Новгороде и Челябинске.
Сегодня 2ГИС необычно поздравил с днём рождения своего основателя Александра Сысоева — на арке Бургинского моста на онлайн-карте можно заметить его усы.