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Криминал
Убийца сбежал из колонии в Новосибирске

Убийца сбежал из колонии-поселения в Новосибирске

Дмитрий Теньковский должен был освободиться в сентябре 2020 года

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Дмитрий Теньковский раньше жил в Черепаново, а сейчас отбывал срок за убийство в Первомайском районе Новосибирска

Фото: ГУФСИН по Новосибирской области

Из колонии-поселения при исправительной колонии № 3 сбежал заключенный Дмитрий Теньковский. 

Он был осуждён за убийство по ч. 1, ст. 105, УК РФ в 2012 году.

«Приметы разыскиваемого: рост средний 170–175 см, на вид 38–45 лет, лицо овальное вытянутое, волосы темного цвета, короткие, брови густые дугообразные, глаза серые, нос средний, губы средней толщины. В оперативно-разыскных мероприятиях задействованы сотрудники ГУФСИН и полиции», — рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Новосибирской области.

На лице сбежавшего два шрама: один — над переносицей с левой стороны лица, второй — над верхней губой. Он был одет в бирюзовую футболку и тёмные брюки. Дмитрий Теньковский до заключения жил в Черепаново, срок его заключения истекал в сентябре 2020 года. 

ГУФСИН просит сообщать любую информацию о местонахождении Теньковского по телефонам: 279–08–04, 279–03–30, 279–22–19, 8–923–731–32–33, 8–913–921–39–25.

В Новосибирской области неделю назад следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника исправительной колонии после того, как осуждённый ранил его в живот.

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КОММЕНТАРИИ (43)

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27 июн 2019 в 14:20

Разве осужденный по тяжелой статье может отбывать в колонии-поселении?

Иван
27 июн 2019 в 14:22

Сбежал за один год до освобождения. Парень жаждет мести.

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27 июн 2019 в 14:29

Как кбийца попал на поселение?