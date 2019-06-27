Убийца сбежал из колонии-поселения в Новосибирске

Из колонии-поселения при исправительной колонии № 3 сбежал заключенный Дмитрий Теньковский.



Он был осуждён за убийство по ч. 1, ст. 105, УК РФ в 2012 году.

«Приметы разыскиваемого: рост средний 170–175 см, на вид 38–45 лет, лицо овальное вытянутое, волосы темного цвета, короткие, брови густые дугообразные, глаза серые, нос средний, губы средней толщины. В оперативно-разыскных мероприятиях задействованы сотрудники ГУФСИН и полиции», — рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Новосибирской области.

