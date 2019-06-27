Убийца сбежал из колонии-поселения в Новосибирске

Дмитрий Теньковский раньше жил в Черепаново, а сейчас отбывал срок за убийство в Первомайском районе Новосибирска
Фото: ГУФСИН по Новосибирской области
Из колонии-поселения при исправительной колонии
Он был осуждён за убийство по ч. 1, ст. 105, УК РФ в 2012 году.
«Приметы разыскиваемого: рост средний 170–175 см, на вид 38–45 лет, лицо овальное вытянутое, волосы темного цвета, короткие, брови густые дугообразные, глаза серые, нос средний, губы средней толщины. В оперативно-разыскных мероприятиях задействованы сотрудники ГУФСИН и полиции», — рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Новосибирской области.
На лице сбежавшего два шрама: один — над переносицей с левой стороны лица, второй — над верхней губой. Он был одет в бирюзовую футболку и тёмные брюки. Дмитрий Теньковский до заключения жил в Черепаново, срок его заключения истекал в сентябре 2020 года.
ГУФСИН просит сообщать любую информацию о местонахождении Теньковского по телефонам: 279–08–04, 279–03–30, 279–22–19, 8–923–731–32–33, 8–913–921–39–25.
В Новосибирской области неделю назад следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника исправительной колонии после того, как осуждённый ранил его в живот.