«Все смотрят, никто не разнимает»: приехавших на пляж школьников избили на ОбьГЭСе

В среду, 26 июня, недалеко от пляжа «Бумеранг» в микрорайоне ОбьГЭС подрались четверо подростков — теперь в обстоятельствах драки разбираются новосибирские полицейские. Как сообщила корреспонденту НГС очевидица Олеся Суворова, она и её подруга шли с маленькими детьми мимо здания № 15А на улице Софийской по дороге, ведущей к пляжу, и увидели поблизости толпу подростков.

«В серединке стояли два молодых человека так спокойно, как будто принимая свою судьбу, то есть с поникшими головами, и двое [других подростков] на них наезжали, что-то там говорили. Подруга вот услышала, что деньги требовали. <…>Кто-то [из толпы] снимает на телефон, кто-то подхихикивает», — описала драку Олеся Суворова.



Вторая очевидица драки в переписке с корреспондентом НГС в мессенджере WhatsApp уточнила, что из разговора подростков она расслышала только фразу: «Значит, деньги нам».

По словам Олеси Суворовой, поначалу они с подругой подумали, что подростки поконфликтуют и разойдутся, но когда немного отошли от толпы и обернулись, то увидели драку по принципу двое на двое. Но если один из отбивающихся подростков продолжал стоять, то второй упал.

«Смотрим, а <…> один из мальчиков, на которых наезжали, он просто уже лежит, <…> руки к себе поджал. И вот этот зачинщик — <…> он прям его бьет <…> ногами по голове, то есть со всей силы. Такое ощущение, что прям было желание убить этого парня, который там лежал. То есть это такая жесть была, и <…> все стоят, вокруг смотрят, <…> никто не разнимает, <…> и мы такие: наверное, нужно нам вмешаться. И мы с двумя годовалыми детьми <…> развернулись и начали кричать: "Вы что? Сейчас милицию вызовем"», — рассказала Олеся Суворова.



По её словам, в эту сторону бросилась и девочка из компании пострадавшего.

«Девчонка кинулась на этого главного обидчика. Её там откидывали — там такая заварушка <…> Считанные минуты, секунды это всё происходило. <…> Мы начали кричать, и [на происходящее обратили внимание] более такие взрослые люди, там подъехал парень, <…> он тоже [потом] догонял на велике этого обидчика, возвращал его. <…> И всё, собственно, их разогнали», — пересказала события очевидица.

Она добавила, что также из ближайшего здания вышли женщины и предложили пострадавшим спрятаться на его территории, за высоким забором. Кроме того, они принесли воды, и очевидцы умыли ею лежащего подростка.

«Мы подняли этого мальчика, его всего трясло, <…> у него была разбита голова — там такая шишка. <…> Если бы, мне кажется, мы не вступились, он (нападавший. — Прим. ред.) убил бы его или, может, травмы тяжелые [нанёс], потому что ему не сопротивлялись», — сообщила Олеся Суворова. Она рассказала, что позвонила по номеру «911» и вызвала скорую помощь и полицию. Также они с подругой поговорили с компанией, вместе с которой пострадавшие приехали на ОбьГЭС, — кроме двух мальчиков, в компании были две девушки.



«Мы у них спрашивали, подруга спрашивала: "Откуда вы? Местные, не местные?". Они говорят: "Нет, мы вообще пришли просто искупаться, отдохнуть, мы не из этого района даже". Они <…> учатся в 134-й школе», — сообщила Олеся Суворова.

По её словам, девушка из этой компании также пояснила, что она и её друзья вообще впервые видели парней, которые стали их провоцировать.

«И прозвучала такая фраза от девушки, что <…> "мы шли, и они начали до нас докапываться, такое ощущение, что они на это поспорили, то есть <…> вообще беспочвенно, просто на пустом месте начали к нам приставать"», — передала слова девушки Олеся Суворова.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что вчера в полицию поступило сообщение «о конфликте в Советском районе между четырьмя подростками 15–17 лет». По данным полиции, ссора переросла в драку, и один из её участников обратился к врачам «с ушибом мягких тканей».

«В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, по завершении которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Также подключились сотрудники по делам несовершеннолетних», — сообщили в пресс-службе.

