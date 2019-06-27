Пассажир маршрутки напал на водителя автобуса на площади Карла Маркса

Сегодня, 27 июня, на площади Маркса в Ленинском районе Новосибирска пассажир маршрутки напал на водителя одного из автобусов на остановке «Магазин "Кристалл"».

«В 11:35 поступило сообщение о конфликте, переросшем в драку. На место выехали сотрудники ППС полиции», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области.

Полиция опросила всех участников потасовки, но они отказались писать заявления и в итоге решили вопрос мирным путём. По данным МВД, конфликт случился из-за дорожной ситуации.