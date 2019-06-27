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Происшествия

Пассажир маршрутки напал на водителя автобуса на площади Карла Маркса

Дерущихся пришлось разнимать других пассажирам автобуса

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Пассажир маршрутки залез в кабину водителя автобуса на площади Маркса

Фото: коллаж vk.com/act54, yandex.ru/maps

Сегодня, 27 июня, на площади Маркса в Ленинском районе Новосибирска пассажир маршрутки напал на водителя одного из автобусов на остановке «Магазин "Кристалл"».

«В 11:35 поступило сообщение о конфликте, переросшем в драку. На место выехали сотрудники ППС полиции», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области.

Полиция опросила всех участников потасовки, но они отказались писать заявления и в итоге решили вопрос мирным путём. По данным МВД, конфликт случился  из-за дорожной ситуации.

Травм зарегистрировано не было, но полиция тем не менее проводит проверку. 

Видео с конфликтом опубликовала группа «Новосибирской службы эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте». На нём видно, что драку разнимали другие пассажиры.

Служба эвакуации АСТ-54 / vk.com/act54

На прошлой неделе на площади Маркса случилась другая драка с участием водителей общественного транспорта: водитель маршрутки № 18 ударил пассажира ножом в лицо и стал фигурантом уголовного дела по статье «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью».

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драка в автобусеплощадь Маркса

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КОММЕНТАРИИ (5)

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27 июн 2019 в 14:09

Ну да, автобусы на Кристалле столько стоят, что можно выспаться, а не то, что подраться...

27 июн 2019 в 14:13

чтоб не стояли по 15-20 минут - их надо бить?!)

Роман (СуперТуз)
27 июн 2019 в 14:10

площадь орангутанов в стране обезъян%)