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Дороги и транспорт

Прокуратура заказала за 2,5 миллиона роскошную машину для важных пассажиров

Под заявленные технические требования подойдёт автомобиль Genesis G80

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Генпрокуратуре понадобилась машина с подогревом сидений и беспроводной зарядкой для смартфонов (на фото — Genesis G80, который подходит под технические и ценовые характеристики)

Фото: Genesis

Управление Генпрокуратуры в Сибирском федеральном округе, которое работает в Новосибирске, заказало закупку чёрного легкового автомобиля за 2,5 миллиона рублей — в машине должна быть беспроводная зарядка для смартфонов и подогрев сидений. НГС нашёл только один автомобиль, подходящий под эти требования.

Информация об этом появилась на сайте госзакупок 26 июня. Согласно документам, автомобилю не обязательно быть новым, но его пробег не должен превышать 5 тысяч километров. В технических требованиях указано, что объём двигателя не должен превышать 2 литра, а его мощность — не больше 250 л.с. 

При этом в закупке уточняется, что автомобиль должен быть полноприводным, с кузовом чёрного цвета, а его длина не должна превышать 5 метров. При этом в автомобиле должен быть трёхступенчатый подгорев сидений, климат- и круиз-контроль, шторка на заднем стекле с электроприводом, беспроводная зарядка для смартфонов и панель приборов Supervision с 7-дюймовым дисплеем.

По наблюдениям редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко, прокуратура заказала длинный представительский автомобиль, а комплектация указывает на то, что основной упор делается на комфорт пассажира на заднем сиденье. 

Отметим, что Genesis является премиальным брендом корейского автогиганта Hyundai. Под названием Genesis компания сейчас продает три премиальных седана G70, G80 и G90. Эти автомобили по техническим характеристикам и оснащенности пытаются конкурировать с Mercedes, BMW, Lexus, при этом стоят практически вдвое дешевле. 

Корреспондент НГС направил запрос в Генпрокуратуру РФ с просьбой прокомментировать, кому и для каких целей покупают автомобиль.

В марте 2019 года в гараже ведомств Новосибирской области обнаружился автомобиль бизнес-класса Toyota Camry — в правительстве региона объяснили, что машина понадобилась им для встречи почётных гостей. 


А в конце июня в Новосибирске на продажу выставили автомобиль ГАЗ 3111 «Волга» 2001 года — продавец уверяет, что раньше на этой «Волге» ездил бывший губернатор области Виктор Толоконский.

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Вира Строй
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КОММЕНТАРИИ (18)

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27 июн 2019 в 15:50

мне вот интересно...важный пассажир...кто обозначает *важность* пассажира??...степень его уважения у народа или размер его брюха и кресла...а так же кошелька...если он сидит в большом кресле, то скорее всего наоборот, человек этот должен ездить не на премиум классе, а в автозаке...степень важности прямо пропорциональна степени уважения народа...это уже аксиома...чем надутее губы у *важного* человека, тем больше делает для народа гадостей...но претендует на эксклюзивы в своей роскошной жизни..

Basil P. Nile
27 июн 2019 в 15:42

По заголовку подумал было, что автозак окажется.

Александр
27 июн 2019 в 15:56

А не сильно ли шикуют прокурорские?