Прокуратура заказала за 2,5 миллиона роскошную машину для важных пассажиров

Генпрокуратуре понадобилась машина с подогревом сидений и беспроводной зарядкой для смартфонов (на фото — Genesis G80, который подходит под технические и ценовые характеристики)

Управление Генпрокуратуры в Сибирском федеральном округе, которое работает в Новосибирске, заказало закупку чёрного легкового автомобиля за 2,5 миллиона рублей — в машине должна быть беспроводная зарядка для смартфонов и подогрев сидений. НГС нашёл только один автомобиль, подходящий под эти требования.

Информация об этом появилась на сайте госзакупок 26 июня. Согласно документам, автомобилю не обязательно быть новым, но его пробег не должен превышать 5 тысяч километров. В технических требованиях указано, что объём двигателя не должен превышать 2 литра, а его мощность — не больше 250 л.с.

При этом в закупке уточняется, что автомобиль должен быть полноприводным, с кузовом чёрного цвета, а его длина не должна превышать 5 метров. При этом в автомобиле должен быть трёхступенчатый подгорев сидений, климат- и круиз-контроль, шторка на заднем стекле с электроприводом, беспроводная зарядка для смартфонов и панель приборов Supervision с 7-дюймовым дисплеем. По наблюдениям редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко, прокуратура заказала длинный представительский автомобиль, а комплектация указывает на то, что основной упор делается на комфорт пассажира на заднем сиденье. Отметим, что Genesis является премиальным брендом корейского автогиганта Hyundai. Под названием Genesis компания сейчас продает три премиальных седана G70, G80 и G90. Эти автомобили по техническим характеристикам и оснащенности пытаются конкурировать с Mercedes, BMW, Lexus, при этом стоят практически вдвое дешевле. Корреспондент НГС направил запрос в Генпрокуратуру РФ с просьбой прокомментировать, кому и для каких целей покупают автомобиль.