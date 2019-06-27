Двух рабочих засыпало в траншее в Советском районе

Сегодня, 27 июня, в Советском районе Новосибирска двух рабочих засыпало в траншее, когда они строили водопровод.

Сообщение о происшествии поступило в службу 112: «Водопровод строили в частном секторе — 1-й переулок Молодости, дом 12. Это Советский район на пересечении с улицей Энгельса. Туда вызвали скорую, полицию и отряд спасения туда выехал — МАСС».

Происшествие случилось после полудня.

Информация уточняется.

В апреле в Ленинском районе Новосибирска рабочего засыпало при работах на теплотрассе на Станционной.

