Посетителя бара «Ухо & Медведь» приговорили к 10 годам колонии за убийство охранника

Суд в Новосибирске вынес приговор по делу об убийстве охранника в караоке-баре «Ухо & Медведь». 31-летнему подсудимому, которого обвиняли в стрельбе в охранника в марте прошлого года, предстоит отправиться в колонию на длительный срок.

«Приговором Железнодорожного районного суда города Новосибирска <...> мужчина осуждён к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в следственном управлении СКР по Новосибирской области.



Как ранее рассказывал корреспонденту НГС заместитель прокурора Железнодорожного района Николай Папантонопуло со ссылкой на версию обвинения, в ночь на 21 марта будущий обвиняемый вместе с компанией отмечал день рождения своего старшего брата в караоке-баре «Ухо & Медведь» на улице Советской. Как следует из материалов уголовного дела, виновник торжества нарушал общественный порядок, нецензурно ругался и не реагировал на замечания охранника. В итоге администрация заведения была вынуждена вызвать ещё одного охранника, который в ту ночь не дежурил. После разговора с шумной компанией он остался в караоке-баре пить кофе, но в итоге стал жертвой убийства.

По информации Николая Папантонопуло, это произошло, когда компания уже собралась уходить. Обвиняемый тоже взял в гардеробе куртку, но пошёл не к выходу, а попытался вернуться в зал. Охранник сделал ему замечание, пояснив, что в заведение запрещено входить в верхней одежде. Но, по версии обвинения, мужчина проигнорировал эти требования и, чтобы попасть в зал, стал толкать охранника в грудь. В итоге между охранником и посетителями завязалась драка, в которую влез в том числе и старший брат обвиняемого. Он стал бить охранника по голове, пояснял заместитель прокурора со ссылкой на материалы дела.