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Криминал

Посетителя бара «Ухо & Медведь» приговорили к 10 годам колонии за убийство охранника

Охранник заведения был застрелен в марте прошлого года во время стычки на входе в бар

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Стрелок сам пришёл к следователю спустя три месяца после убийства

Фото: архив НГС, 54.мвд.рф

Суд в Новосибирске вынес приговор по делу об убийстве охранника в караоке-баре «Ухо & Медведь».

31-летнему подсудимому, которого обвиняли в стрельбе в охранника в марте прошлого года, предстоит отправиться в колонию на длительный срок.

«Приговором Железнодорожного районного суда города Новосибирска <...> мужчина осуждён к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в следственном управлении СКР по Новосибирской области.

Как ранее рассказывал корреспонденту НГС заместитель прокурора Железнодорожного района Николай Папантонопуло со ссылкой на версию обвинения, в ночь на 21 марта будущий обвиняемый вместе с компанией отмечал день рождения своего старшего брата в караоке-баре «Ухо & Медведь» на улице Советской. Как следует из материалов уголовного дела, виновник торжества нарушал общественный порядок, нецензурно ругался и не реагировал на замечания охранника. В итоге администрация заведения была вынуждена вызвать ещё одного охранника, который в ту ночь не дежурил. После разговора с шумной компанией он остался в караоке-баре пить кофе, но в итоге стал жертвой убийства.

По информации Николая Папантонопуло, это произошло, когда компания уже собралась уходить. Обвиняемый тоже взял в гардеробе куртку, но пошёл не к выходу, а попытался вернуться в зал. Охранник сделал ему замечание, пояснив, что в заведение запрещено входить в верхней одежде. Но, по версии обвинения, мужчина проигнорировал эти требования и, чтобы попасть в зал, стал толкать охранника в грудь. В итоге между охранником и посетителями завязалась драка, в которую влез в том числе и старший брат обвиняемого. Он стал бить охранника по голове, пояснял заместитель прокурора со ссылкой на материалы дела.

По версии обвинения, сразу после этого пьяный обвиняемый достал травматический пистолет, подошёл к охраннику и в упор выстрелил ему в правый висок. После выстрела компания ушла, а раненый охранник спустя 4 часа умер в городской больнице № 1.

Николай Папантонопуло пояснял, что обвиняемый в убийстве скрывался три месяца. Но 27 июня он сам пришёл к следователю и написал явку с повинной. 

«Вину по предъявленному обвинению <...> признал частично. Указал, что умысла на убийство потерпевшего у него не было, в момент драки между потерпевшим и его братом он испугался за его жизнь и произвёл, не целясь, выстрел», – сообщили сегодня в прокуратуре Новосибирской области.

В облпрокуратуре добавили, что, согласно приговору суда, 31-летний мужчина не только получил реальный срок за убийство, но и должен выплатить потерпевшей стороне компенсацию морального вреда — 800 тысяч рублей.

Приговор в отношении посетителя бара в законную силу ещё не вступил.

Также сейчас продолжается суд над его старшим братом, который до убийства подрался с охранником.

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КОММЕНТАРИИ (13)

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27 июн 2019 в 13:00

Вот урод! А срок маленький. В Штатах получил бы лет 30, и поделом.

...
27 июн 2019 в 12:45

наверняка близкие этого челика свято уверены, что он не виноват и что охранник сам напросился (и дальше по списку). но он получил по заслугам!

Фото пользователя
27 июн 2019 в 12:56

Наказание соответствует преступлению!! Главное чтобы по удо не выскочил .Но человека не вернешь(((