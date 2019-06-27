Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье

Корреспондент НГС направил в областное управление ФНС России запрос с просьбой уточнить, по какой причине ведомство заблокировало счета предпринимателя Депардье, стоящего на учёте в Ленинском районе.

Информация об этом появилась в базе данных «Контур.Фокус». Согласно решению о приостановлении операций по счетам налогоплательщика, налоговая служба решила заблокировать счета Депардье 20 июня.

Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска заблокировала счета индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в трёх банках — ВТБ, «Газпромбанке» и «КС Банке».

Как ИП Депардье зарегистрировался в Новосибирске 4 декабря 2018 года. Его основной вид деятельности, согласно «Контур.Фокусу», — творческая деятельность, деятельность в области искусства и организации развлечений.

За день до этого он получил новосибирскую прописку. Ранее бизнес-партнёр Жерара Депардье Юлия Мосман объясняла, что прописка была нужна актёру, чтобы заниматься деловыми проектами, связанными с продажей продуктов.

«[Он] намерен регулярно посещать Сибирь, увидеть различные города. Жерар <...> посетит основные достопримечательности города и познакомится с губернатором», — говорила Мосман.