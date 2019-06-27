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Бизнес

Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье

Французский актёр прописался в Новосибирске в прошлом декабре и планировал начать тут бизнес

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Счета актёра заблокировали 20 июня

Фото: архив НГС

Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска заблокировала счета индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в трёх банках — ВТБ, «Газпромбанке» и «КС Банке».

Информация об этом появилась в базе данных «Контур.Фокус». Согласно решению о приостановлении операций по счетам налогоплательщика, налоговая служба решила заблокировать счета Депардье 20 июня.

Корреспондент НГС направил в областное управление ФНС России запрос с просьбой уточнить, по какой причине ведомство заблокировало счета предпринимателя Депардье, стоящего на учёте в Ленинском районе.

Как ИП Депардье зарегистрировался в Новосибирске 4 декабря 2018 года. Его основной вид деятельности, согласно «Контур.Фокусу», — творческая деятельность, деятельность в области искусства и организации развлечений. 

За день до этого он получил новосибирскую прописку. Ранее бизнес-партнёр Жерара Депардье Юлия Мосман объясняла, что прописка была нужна актёру, чтобы заниматься деловыми проектами, связанными с продажей продуктов

«[Он] намерен регулярно посещать Сибирь, увидеть различные города. Жерар <...> посетит основные достопримечательности города и познакомится с губернатором», — говорила Мосман.

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Жерар Депардьеналоговаяблокировка счета

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КОММЕНТАРИИ (56)

Бизнесмен
27 июн 2019 в 12:44

Тут, Жерар, тебе не Франция - работать не дадут, пока не обдерут. Сейчас придёт понимание, где решил бизнес делать.

27 июн 2019 в 12:47

mon dieu, это как же нужно было опуститься по жизни, чтобы оказаться с пропиской в Новосибе? или это "полет" хитрожопости так человека подвел?))))
вот Алену Делону такое даже в страшном сне не снится, наверное... каждый француз обязан гордиться своей Родиной - Францией!

!!!
27 июн 2019 в 12:40

Какой ужас.
Он на передачу к Малпхову пойдет?