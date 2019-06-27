На Бугринском мосту в 2ГИС выросли усы. Их нарисовали в честь дня рождения основателя компании

Усы будет видно на картах 2ГИС только сегодня, 27 июня

Читатели НГС нашли на новосибирских картах 2ГИС странный объект — усы. Они появились сегодня, 27 июня, на арке Бугринского моста. «Похоже на усы. Они там с ума посходили, что ли?» — написал читатель на редакционную почту НГС и прислал скриншот нетипичного для моста объекта. Усы появились на всех картах 2ГИС: и в мобильном приложении, и в онлайн-версии.

Усы на Бугринском мосту явно выделяются Фото: скриншот beta.2gis.ru

Как оказалось, усы оказались «пасхалкой» — нарочно скрытым объектом-отсылкой к основателю компании 2ГИС Александру Сысоеву, который раньше носил усы. Об этом корреспонденту НГС рассказали в PR-службе компании.

«Усы на Бугринском мосту — это небольшой подарок от сотрудников 2ГИС основателю компании Александру Сысоеву на его день рождения. Многие годы усы были верными спутниками Александра Вадимовича, и в глазах его коллег были почти неотделимы от него самого. Однако несколько лет назад глава 2ГИС принял волевое решение их сбрить. После этого усы зажили собственной жизнью, став чем-то вроде виртуального талисмана компании», — объяснили в компании. В 2ГИС добавили, что усы будут украшать Бугринский мост только сегодня, 27 июня. Александру Сысоеву исполнилось 58 лет.

В 2ГИС рассказали, что усы Александра Сысоева стали виртуальным талисманом всей компании Фото: Анна Золотова / НГС

Александр Сысоев — основатель и генеральный директор компании 2ГИС. Окончил факультет автоматики и вычислительной техники НЭТИ (НГТУ), в числе лучших студентов прошёл стажировку в Германии. После окончания института работал инженером на кафедре автоматики и телемеханики НГТУ, занимался разработкой САПР (системы автоматизированного проектирования) для программируемых микросхем и графическими обучающими системами. В 1995 году основал компанию, основным видом деятельности которой стала разработка профессиональных геоинформационных систем. Для продвижения возможностей компании в 1999 году выпустил электронную карту Новосибирска. Возглавил работу по созданию электронного справочника с картой и стал гендиректором новой компании, образованной в 2004 году для развития проекта. В этом же году 2ГИС начал территориальное распространение, охватив на сегодня уже более 380 городов. Сейчас 2ГИС — это международный картографический сервис. Компания имеет справочники для многих городов России, а также нескольких городов за рубежом — в Италии, Казахстане, Кипре, на Украине, в Чехии, Чили и ОАЭ. 2ГИС входит в десятку крупнейших интернет-компаний России по версии Forbes.