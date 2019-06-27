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Город

Остановка рядом с мэрией Новосибирска перестала быть «умной»

Ей было сложно работать в Сибири — всю начинку вернули в Крым и Санкт-Петербург

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Подрядчики обещали вернуть оборудование на «умную» остановку к августу

Фото: Густаво Зырянов / НГС

В Новосибирске «умная» остановка на Доме Ленина осталась без оборудования — его забрали на ремонт крымские и питерские подрядчики.

Эта остановка была первой из серии «умных» остановок в Новосибирске. Тогда проект был пилотным, его создавала крымская компания. Монтировать её начали в октябре 2017 года.

Источник в мэрии Новосибирска сообщил корреспонденту НГС, что крымская компания заказывала для остановки оборудование у питерской компании и забрала его на ремонт ещё в мае.

Тогда подрядчики сообщали, что вернут технику в августе, но ускорить восстановление остановки пока не получается, так как оборудование частное, рассказал источник НГС. 

«На первой остановке никто не знал, какие будут проблемы. <...> Тот объект, который сломался на Доме Ленина, у него собирался конденсат, иногда он замерзал, что-то там выключалось. Потому что в эксплуатационно сложных условиях. До этого [оборудование] эксплуатировалось в Крыму. У нас не эксплуатировалось — не понимали, как это всё будет работать. Не было опыта, поэтому не предусмотрели соглашения в начале», — пояснил источник.

На других остановках в Новосибирске были уже местные подрядчики — договоры с ними заключены с указанием гарантий и сроков. На их «умных» технических проблем уже удалось избежать. 

Также в мэрии отметили, что если проблемы с крымской компанией будут продолжаться, для остановки найдут нового подрядчика.

«Умная» остановка на остановке «Дом Ленина» не выдержала сложных эксплуатационных условий

У всех остальных «умных» остановок в Новосибирске местные подрядчики

Похожие павильоны есть в том числе на площади Ленина и у ЦУМа на Вокзальной магистрали. А в середине июня «умная» остановка с умным дизайном появилась на «Звёздной» в Первомайском районе

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Вира Строй
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КОММЕНТАРИИ (26)

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27 июн 2019 в 13:19

Насколько я знаю, эта умная остановка перестала работать после первой зимы. Почему нельзя было изначально предсказать такой печальный результат? По факту получилось, что мэрия просто выкинула деньги на ветер, ведь такая остановка стоит очень приличных денег, а свои функции она не выполняет. Сейчас еще на ремонт бабла потратят

27 июн 2019 в 13:18

Зато сколько пафоса у Локтя и ко было, по всему городу будут такие говорили. Сразу было ясно, что это очередной пшик

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27 июн 2019 в 13:15

А нечего было умничать!