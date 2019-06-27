Остановка рядом с мэрией Новосибирска перестала быть «умной»

Подрядчики обещали вернуть оборудование на «умную» остановку к августу
Фото: Густаво Зырянов / НГС
В Новосибирске «умная» остановка на Доме Ленина осталась без оборудования — его забрали на ремонт крымские и питерские подрядчики.
Эта остановка была первой из серии «умных» остановок в Новосибирске. Тогда проект был пилотным, его создавала крымская компания. Монтировать её начали в октябре 2017 года.
Источник в мэрии Новосибирска сообщил корреспонденту НГС, что крымская компания заказывала для остановки оборудование у питерской компании и забрала его на ремонт ещё в мае.
Тогда подрядчики сообщали, что вернут технику в августе, но ускорить восстановление остановки пока не получается, так как оборудование частное, рассказал источник НГС.
«На первой остановке никто не знал, какие будут проблемы. <...> Тот объект, который сломался на Доме Ленина, у него собирался конденсат, иногда он замерзал, что-то там выключалось. Потому что в эксплуатационно сложных условиях. До этого [оборудование] эксплуатировалось в Крыму. У нас не эксплуатировалось — не понимали, как это всё будет работать. Не было опыта, поэтому не предусмотрели соглашения в начале», — пояснил источник.
На других остановках в Новосибирске были уже местные подрядчики — договоры с ними заключены с указанием гарантий и сроков. На их «умных» технических проблем уже удалось избежать.
Также в мэрии отметили, что если проблемы с крымской компанией будут продолжаться, для остановки найдут нового подрядчика.
Похожие павильоны есть в том числе на площади Ленина и у ЦУМа на Вокзальной магистрали. А в середине июня «умная» остановка с умным дизайном появилась на «Звёздной» в Первомайском районе.