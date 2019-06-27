Остановка рядом с мэрией Новосибирска перестала быть «умной»

В Новосибирске «умная» остановка на Доме Ленина осталась без оборудования — его забрали на ремонт крымские и питерские подрядчики.

Эта остановка была первой из серии «умных» остановок в Новосибирске. Тогда проект был пилотным, его создавала крымская компания. Монтировать её начали в октябре 2017 года.

Источник в мэрии Новосибирска сообщил корреспонденту НГС, что крымская компания заказывала для остановки оборудование у питерской компании и забрала его на ремонт ещё в мае.

Тогда подрядчики сообщали, что вернут технику в августе, но ускорить восстановление остановки пока не получается, так как оборудование частное, рассказал источник НГС.