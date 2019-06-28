28 июня пятница
СЕЙЧАС +19°С
Пробки 3/10
usd 63.05
eur 71.66
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +19°С
Пробки 3/10
usd 63.05
eur 71.66

Все новости

Все новости
Лето
Инструкция

Белые пошли: в Новосибирске начался грибной сезон

Ресторатор дал ценные советы, как правильно приготовить первые грибы и сохранить их вкус

Поделиться

3 933
3 Обсудить

Новосибирские грибники отметили, что в лесах пошёл первый слой 

Фото: читатель НГС

В лесах под Новосибирском начался грибной сезон — по наблюдениям грибников, сейчас уже растут маслята, белые грибы, подберезовики, моховики и коровники. 

«Прошёл первый слой, если грибы и остались, то обещанная жара их добьёт. Все грибы найдены в молодых березняках и вокруг в траве», — рассказали НГС опытные грибники. 

У многих грибов есть два сезона — в июне и в конце лета

«Сегодня пробежались по своим местам в Кудряшовском бору, маслята только-только пошли», — написала участница форума НГС под ником Marishko 26 июня.

Владелец ресторана Skopin Ян Скопин считает «первый слой» белых грибов самым вкусным, но период этот идёт очень недолго — всего от 7 до 12 дней в июне. Ресторатор советует не перебивать грибной вкус специями, а наоборот попытаться сохранить вкус и аромат во время приготовления.

Ресторатор советует не злоупотреблять специями во время приготовления грибов, чтобы они не затмили грибной аромат

«Мне кажется, что этот слой лучше, чем осенний, особенно если сухое лето. В прошлом году они были червивые, и практически не получилось ничего собрать, а в этом году хорошие грибы. Белый гриб достаточно сильный, и он заслуживает, чтобы его ели отдельно, не нужно пытаться тушить его с мясом. Итальянцы вообще из него делают слайсы — шинкуют очень тонко, натирают на другие продукты. Мы делаем стейки из грибов, обваливаем в кляре, жарим — они немножко даже хрустящие остаются. Если жарить, то белый гриб любит лук, но не любит чеснок. Белые грибы, как и любые грибы, достаточно губчатые, они впитывают в себя всё вокруг. Если добавить специи, они всё впитают, потеряют индивидуальность — они впитают вкусы специй, и есть вы будете специи, а не грибы. У меня концепция — донести натуральный вкус тех продуктов, которые этого заслуживают. Вкус белого гриба лучше ничем не заменять, не украшать», — объяснил ресторатор Ян Скопин.

Ранее миколог Ирина Горбунова рассказывала, куда стоит ехать за грибами. Самое удачно место в Новосибирской области — Караканский бор.

«Самые грибные, самые богатые в плане съедобных грибов леса — это Караканский бор. Там есть белый гриб, рыжики, маслята, сыроежки в большом количестве. Грузди ближе к осени. В колках берёзовых под Новосибирском, например, в лесах недалеко от Кольцово, должны быть подберёзовики. Маслят там не будет — они растут только в хвойных лесах», — пояснила старший научный сотрудник лаборатории низших растений Центрального сибирского ботанического сада СО РАН Ирина Горбунова. 

НГС составил большую карту грибных мест — там отмечены самые грибные места недалеко от Новосибирска.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

грибымаслятабелый грибКаракан

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Вира Строй
Все предложения

КОММЕНТАРИИ (3)

Фото пользователя
28 июн 2019 в 07:44

Эх,нет ничего вкуснее жаренной картошечки с белыми грибами.Но зачётно ещё и грузди со сметаной. Но вот единственно что огорчает, пока соберёшься в лес по грибы «умелые «руки грибников со знанием грибных мест вырвут все подчистую.

Фото пользователя
28 июн 2019 в 08:17

А нас сегодня директор ЧОПА обещал утром всех построить потом строем отвести в лес там нас развернуть в цепь и прочесать все леса вокруг Плотниково в поисках грибов. Каждому он ставит план собрать по два чемодана грибов.

Фото пользователя
28 июн 2019 в 08:41

— Здравствуй, Белоснежка. — Здравствуйте, гномики. — А почему у тебя такие большие зубы, уши и глаза ? — Да потому что НОРМАЛЬНЫЕ грибы приносить нужно !