Белые пошли: в Новосибирске начался грибной сезон

В лесах под Новосибирском начался грибной сезон — по наблюдениям грибников, сейчас уже растут маслята, белые грибы, подберезовики, моховики и коровники. «Прошёл первый слой, если грибы и остались, то обещанная жара их добьёт. Все грибы найдены в молодых березняках и вокруг в траве», — рассказали НГС опытные грибники.



У многих грибов есть два сезона — в июне и в конце лета Фото: forum.ngs.ru

«Сегодня пробежались по своим местам в Кудряшовском бору, маслята только-только пошли», — написала участница форума НГС под ником Marishko 26 июня.

Владелец ресторана Skopin Ян Скопин считает «первый слой» белых грибов самым вкусным, но период этот идёт очень недолго — всего от 7 до 12 дней в июне. Ресторатор советует не перебивать грибной вкус специями, а наоборот попытаться сохранить вкус и аромат во время приготовления.

Ресторатор советует не злоупотреблять специями во время приготовления грибов, чтобы они не затмили грибной аромат Фото: Стас Соколов / НГС

«Мне кажется, что этот слой лучше, чем осенний, особенно если сухое лето. В прошлом году они были червивые, и практически не получилось ничего собрать, а в этом году хорошие грибы. Белый гриб достаточно сильный, и он заслуживает, чтобы его ели отдельно, не нужно пытаться тушить его с мясом. Итальянцы вообще из него делают слайсы — шинкуют очень тонко, натирают на другие продукты. Мы делаем стейки из грибов, обваливаем в кляре, жарим — они немножко даже хрустящие остаются. Если жарить, то белый гриб любит лук, но не любит чеснок. Белые грибы, как и любые грибы, достаточно губчатые, они впитывают в себя всё вокруг. Если добавить специи, они всё впитают, потеряют индивидуальность — они впитают вкусы специй, и есть вы будете специи, а не грибы. У меня концепция — донести натуральный вкус тех продуктов, которые этого заслуживают. Вкус белого гриба лучше ничем не заменять, не украшать», — объяснил ресторатор Ян Скопин.

Ранее миколог Ирина Горбунова рассказывала, куда стоит ехать за грибами. Самое удачно место в Новосибирской области — Караканский бор.