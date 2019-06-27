В Бурятии самолёт загорелся при посадке, два человека погибли

ЧП произошло в аэропорту Нижнеангарска: в 10:20 по местному времени самолёт Ан-24 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и загорелся. На борту находились 47 человек. По предварительным данным, два члена экипажа погибли, как минимум семь человек нуждаются в медицинской помощи.



— На месте происшествия работают экстренные службы, в том числе 23 сотрудника полиции, которые осуществляют оцепление места происшествия. Информация будет уточняться, — говорится в сообщении МВД Республики Бурятия.

