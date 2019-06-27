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Происшествия

В Бурятии самолёт загорелся при посадке, два человека погибли

На борту находились 47 человек, как минимум семерым нужна медицинская помощь

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Самолёт загорелся после столкновения с очистными сооружениями

Фото: МВД по Республике Бурятия

ЧП произошло в аэропорту Нижнеангарска: в 10:20 по местному времени самолёт Ан-24 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и загорелся. На борту находились 47 человек. По предварительным данным, два члена экипажа погибли, как минимум семь человек нуждаются в медицинской помощи.

— На месте происшествия работают экстренные службы, в том числе 23 сотрудника полиции, которые осуществляют оцепление места происшествия. Информация будет уточняться, — говорится в сообщении МВД Республики Бурятия.

Экипажу не удалось удержать самолет из-за отказа двигателя

Известно, что самолёт выполнял рейс Улан-Удэ — Нижнеангарск — Иркутск. Он принадлежит авиакомпании «Ангара». По данным источника «Интерфакса», погибшие — командир и бортмеханик. После посадки экипаж не удержал самолёт в пределах аэродрома из-за отказа двигателя. Ан-24 выкатился за пределы ВПП, столкнулся с очистными сооружениями и загорелся.

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Ан-24загорелся самолётБурятия

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КОММЕНТАРИИ (5)

789456
27 июн 2019 в 11:36

Потому что древний как экскрименты мамонта, наверное десятый срок уже налетал по часам! Парк надо менять иногда, ничто не вечно!

Кит
27 июн 2019 в 11:41

Для СССР-ких самолётов нужно СССР-ое качество обслуживания.

27 июн 2019 в 11:37

"...экипаж не удержал самолёт в пределах аэродрома..." Я думаю, что экипаж не смог удержать самолет в пределах взлетно-посадочной полосы, а не аэродрома!