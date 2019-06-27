В Бурятии самолёт загорелся при посадке, два человека погибли

Самолёт загорелся после столкновения с очистными сооружениями
Фото: МВД по Республике Бурятия
ЧП произошло в аэропорту Нижнеангарска: в 10:20 по местному времени самолёт Ан-24 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и загорелся. На борту находились 47 человек. По предварительным данным, два члена экипажа погибли, как минимум семь человек нуждаются в медицинской помощи.
— На месте происшествия работают экстренные службы, в том числе 23 сотрудника полиции, которые осуществляют оцепление места происшествия. Информация будет уточняться, — говорится в сообщении МВД Республики Бурятия.
Известно, что самолёт выполнял рейс Улан-Удэ — Нижнеангарск — Иркутск. Он принадлежит авиакомпании «Ангара». По данным источника «Интерфакса», погибшие — командир и бортмеханик. После посадки экипаж не удержал самолёт в пределах аэродрома из-за отказа двигателя. Ан-24 выкатился за пределы ВПП, столкнулся с очистными сооружениями и загорелся.