В День города метро ускорит поезда и будет бороться с толкучкой на «Речном вокзале»

В воскресенье, 30 июня, интервалы между поездами сократятся до 3 минут
Фото: Анна Золотова
В ближайшее воскресенье, 30 июня, новосибирский метрополитен выпустит на линию максимальное количество поездов, чтобы сократить интервал ожидания.
«В период проведения праздничных мероприятий будут существенно сокращены интервалы следования поездов, а ко времени завершения праздничного салюта на линии выйдет максимальное количество подвижного состава и интервал движения сократится до трех минут», — сообщили в метрополитене.
В День города метро продлит работу на один час, в том числе будет открыт переход между станциями «Красный проспект» и «Сибирская».
Как уточнили в метрополитене, после концерта на набережной вход в метро «Речной вокзал» будет частично ограничен. «Как каждый год. Станция не закрывается, но будет ограничиваться доступ, — объяснили в метрополитене. — Пропустили часть людей, они уехали, потом следующие. Чтобы не было толкучки».
В этом году Новосибирск празднует 126-летие. В программе праздника — концерты на нескольких площадках, фестиваль цветов, вертолёт на площади и 40-минутный салют.