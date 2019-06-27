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Дороги и транспорт
День города-2019

В День города метро ускорит поезда и будет бороться с толкучкой на «Речном вокзале»

На линию выйдет максимальное количество составов

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В воскресенье, 30 июня, интервалы между поездами сократятся до 3 минут

Фото: Анна Золотова

В ближайшее воскресенье, 30 июня, новосибирский метрополитен выпустит на линию максимальное количество поездов, чтобы сократить интервал ожидания. 

«В период проведения праздничных мероприятий будут существенно сокращены интервалы следования поездов, а ко времени завершения праздничного салюта на линии выйдет максимальное количество подвижного состава и интервал движения сократится до трех минут», — сообщили в метрополитене.

В День города метро продлит работу на один час, в том числе будет открыт переход между станциями «Красный проспект» и «Сибирская». 

Как уточнили в метрополитене, после концерта на набережной вход в метро «Речной вокзал» будет частично ограничен. «Как каждый год. Станция не закрывается, но будет ограничиваться доступ, — объяснили в метрополитене. — Пропустили часть людей, они уехали, потом следующие. Чтобы не было толкучки». 

В этом году Новосибирск празднует 126-летие. В программе праздника — концерты на нескольких площадках, фестиваль цветов, вертолёт на площади и 40-минутный салют.

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КОММЕНТАРИИ (2)

Лев Против
27 июн 2019 в 11:15

Пьяным заходить в метро нельзя. Поэтому настоятельно всем рекомендую не пить пиво и не кушать конфеты с ликером и т.п.
Исключение только для лекарственного боярышника

Вовчик1955
27 июн 2019 в 11:21

Нам, новосибирцам, всё ровно