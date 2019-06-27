В День города метро ускорит поезда и будет бороться с толкучкой на «Речном вокзале»

В ближайшее воскресенье, 30 июня, новосибирский метрополитен выпустит на линию максимальное количество поездов, чтобы сократить интервал ожидания.

«В период проведения праздничных мероприятий будут существенно сокращены интервалы следования поездов, а ко времени завершения праздничного салюта на линии выйдет максимальное количество подвижного состава и интервал движения сократится до трех минут», — сообщили в метрополитене.

В День города метро продлит работу на один час, в том числе будет открыт переход между станциями «Красный проспект» и «Сибирская».