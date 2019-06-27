27 июня четверг
СЕЙЧАС +23°С
Пробки 4/10
usd 62.81
eur 71.38
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +23°С
Пробки 4/10
usd 62.81
eur 71.38
Развлечения
День города-2019

На площадь Ленина поставили карусель с лошадками из Центрального парка

Карусель будет работать в самом центре Новосибирска в День города

Поделиться

2 483
19 Обсудить

Все новости

Все новости

Карусель поставили на перекрытой парковке напротив «Аркады»

Фото: Стас Соколов / НГС

На перекрытую парковку на площади Ленина в центре Новосибирска установили карусель из Центрального парка.

Корреспондент НГС заметил карусель сегодня утром. В начале недели начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова рассказывала, что карусель будет работать на площади в День города, а после праздника снова вернётся в парк.

День города пройдёт в Новосибирске в ближайшее воскресенье, 30 июня. Ради праздника в городе перекроют несколько улиц, а во многих местах ещё и перестанут продавать алкоголь.

На этой неделе НГС публиковал программу мероприятий на День города — почитать её можно здесь.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

площадь Ленина

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Вира Строй
Все предложения

КОММЕНТАРИИ (19)

Фото пользователя
27 июн 2019 в 10:58

Бред какой-то

Фото пользователя
27 июн 2019 в 10:49

Зачем снова город перекрывать из-за этого праздника? Ну есть вполне себе уже приличная набережная, разве там нельзя всё это проводить? И удобно всем, и никаких доп затрат. Качели/карусели там есть, сцена есть. Это же всё деньги. По-моему на сэкономленные деньги можно было бы какие-то группы пару лишних выходных пригласить играть. И народу интересно и торгашам повод заработать лишние дни, и автомобилистам и жителям центра проблемы не создавать.

Фото пользователя
27 июн 2019 в 11:21

Что я сейчас прочитал? Вы на полном серьезе? Старую карусель на день города на площадь Ленина? Уровень креативности исполнителей зашкаливает. Еще поди и бюджет заложили не скромный на доставку.