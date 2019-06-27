На площадь Ленина поставили карусель с лошадками из Центрального парка

На перекрытую парковку на площади Ленина в центре Новосибирска установили карусель из Центрального парка.

Корреспондент НГС заметил карусель сегодня утром. В начале недели начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова рассказывала, что карусель будет работать на площади в День города, а после праздника снова вернётся в парк.

День города пройдёт в Новосибирске в ближайшее воскресенье, 30 июня. Ради праздника в городе перекроют несколько улиц, а во многих местах ещё и перестанут продавать алкоголь.

