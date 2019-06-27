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Происшествия

Маленькие дети пошли купаться на речку без взрослых: 6-летний ребёнок утонул

Ещё одного тонущего ребёнка спас очевидец

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Ребёнок утонул в реке Чик к западу от Новосибирска 

Фото: Александр Ощепков / НГС

В среду, 26 июня, в реке Чик под Новосибирском утонул 6-летний мальчик.

Об этом сообщил старший помощник руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.

«Предварительно установлено, что <…> четверо малолетних детей, проживающих в селе Поваренка Коченёвского района, около 18 часов пошли купаться на реку Чик в отсутствие взрослых. Во время купания двое малолетних начали тонуть, одного из них спас местный житель, а второго ребенка спасти не удалось. Тело погибшего ребенка было обнаружено через непродолжительное время в воде реки», — описал ситуацию Дмитрий Чечулин.

Также, по его данным, через час после случившегося похожее происшествие случилось в Каргате: в одноимённой реке утонул 16-летний подросток. Найти его тело пока не удалось.

Ранее в этом месяце в Ине утонули 8-летняя девочка и 13-летний мальчик

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КОММЕНТАРИИ (46)

атеист
27 июн 2019 в 10:41

Куда смотрит бог? Ведь нам в церкви все священнослужители говорят, что бог очень любит маленьких детей и что надо обязательно крестить ребёнка, так как при крещении ребёнку сразу бог даёт ангела-хранителя! Где он ангел-хранитель? Ну ладно взрослые гибнут, а почему дети? Как добрый бог такое допускает? Объясните верующие, про грехи родителей, про рай!??

Точняк
27 июн 2019 в 10:50

Вся беда в том, что сейчас мало кто умеет плавать...
Вторая беда заключается в том, что взрослым некогда заниматься детьми...
Кто пашет от зари до заката, кто всё это время бухает....
Ну и третье- у детей и подростков полностью отсутствует инстинкт самосохранения.....
Соболезнования....
P.S- специально для тех, кто любит давать советы и побурчать......
Сам учил детей плавать, зимой записывал их в бассейн.Каждые выходные вывозил их на Обское море...

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27 июн 2019 в 11:03

Когда теряешь детей, понимаешь, что все остальное уже не имеет никакого смысла... Берегите детей, не пускайте их жизнь на самотек