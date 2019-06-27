Маленькие дети пошли купаться на речку без взрослых: 6-летний ребёнок утонул

«Предварительно установлено, что <…> четверо малолетних детей, проживающих в селе Поваренка Коченёвского района, около 18 часов пошли купаться на реку Чик в отсутствие взрослых. Во время купания двое малолетних начали тонуть, одного из них спас местный житель, а второго ребенка спасти не удалось. Тело погибшего ребенка было обнаружено через непродолжительное время в воде реки», — описал ситуацию Дмитрий Чечулин.

Об этом сообщил старший помощник руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.

В среду, 26 июня, в реке Чик под Новосибирском утонул 6-летний мальчик.

Также, по его данным, через час после случившегося похожее происшествие случилось в Каргате: в одноимённой реке утонул 16-летний подросток. Найти его тело пока не удалось.



Ранее в этом месяце в Ине утонули 8-летняя девочка и 13-летний мальчик.

