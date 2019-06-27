Мэрия заказала строительство второго участка новой дороги на Титова

Информация об этом появилась на сайте госзакупок 26 июня. Согласно документам, работы на этом участке должны завершить к 1 октября 2021 года. В перечень работ войдёт не только строительство самой дороги, но и установка знаков, светофоров, фонарных столбов и устройство тротуаров.

Власти Новосибирска заказали продолжение строительства улицы Титова от улицы Заозёрной до улицы Порт-Артурской — на это мэрия планирует потратить до 218 миллионов рублей.

В мэрии сообщали, что строительство дороги Титова разбито на три этапа: от улицы Бийской до улицы Заозёрной, от улицы Заозёрной до улицы Порт-Артурской, от улицы Порт-Артурской до улицы Дукача.

24 июня мэр города Анатолий Локоть открыл движение по новому участку дороги Титова в Ленинском районе Новосибирска — от Бийской до Заозёрной. Он проехал по улице в машине с гранёным стаканом на крыше, чтобы проверить ровность дорожного полотна, — вода не пролилась.



В марте жители соседних домов на улице Титова пожаловались на то, что из-за строительства продолжения улицы в их домах пошли трещины и осыпается штукатурка.

Недавно мэрия заказала строительство новой дороги на улице Мясниковой в Калининском районе города — там за участок дороги в 543 метра власти готовы заплатить до 79,3 миллиона рублей.