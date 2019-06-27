Автомобиль врезался в ёлку в центре Новосибирска

Сегодня утром, 27 июня, на улице Мичурина в Центральном районе Новосибирска автомобиль врезался в дерево.

О ДТП в своём паблике в соцсети «ВКонтакте» сообщила муниципальная аварийно-спасательная служба.

По её данным, авария случилась в седьмом часу утра: автомобиль наехал на препятствие. На месте работал экипаж аварийно-спасательной службы. О пострадавших не сообщается.

Получить комментарии ГИБДД по этому поводу корреспонденту НГС на момент публикации новости не удалось. Заместитель начальника муниципальной аварийно-спасательной службы Константин Максимов пообещал рассказать подробности позже.

