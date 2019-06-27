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Происшествия

Автомобиль врезался в ёлку в центре Новосибирска

Авария произошла на улице Мичурина — на месте ДТП работали спасатели

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На место аварии приехали экипаж спасателей

Фото: vk.com/mass54

Сегодня утром, 27 июня, на улице Мичурина в Центральном районе Новосибирска автомобиль врезался в дерево.

О ДТП в своём паблике в соцсети «ВКонтакте» сообщила муниципальная аварийно-спасательная служба.

По её данным, авария случилась в седьмом часу утра: автомобиль наехал на препятствие. На месте работал экипаж аварийно-спасательной службы. О пострадавших не сообщается.

Получить комментарии ГИБДД по этому поводу корреспонденту НГС на момент публикации новости не удалось. Заместитель начальника муниципальной аварийно-спасательной службы Константин Максимов пообещал рассказать подробности позже.

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27 июн 2019 в 09:42

Почем там у нас взрослые голубые ели?

27 июн 2019 в 09:49

Такую красивую елку испортил паразит.

Вовчик1955
27 июн 2019 в 09:49

дед мороз-пьяный