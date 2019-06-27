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Культура

В Москве от остановки сердца умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников

Он написал песни «Метро» и «Тихий Огонёк», ставший главной темой сериала «Дальнобойщики»

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Музыкант скончался в больнице

Фото: Русский рок / youtube.com

Скончался солист группы «Високосный год» Илья Калинников. Музыкант умер 25 июня в возрасте 46 лет, однако известно об этом стало только в четверг, 27 июня.

У Ильи Калинникова остановилось сердце. Об этом на своей странице в Facebook написал директор группы Алексей Кан. 

— Илья Калинников прожил всю жизнь в городе Фрязино. Во вторник он умер в одной из московских больниц. Причиной смерти стала остановка сердца, — написал Алексей Кан.

Илья Калинников в конце 1980-х годов стал одним из основателей группы «Високосный год», всё это время был её солистом и написал такие хиты, как «Метро», «Лучшая Песня о Любви», «Тихий Огонёк», ставший главной темой сериала «Дальнобойщики».

— Песни Ильи Калинникова очень любили радиостанции, а, стало быть, и водители. В них сочеталась доверительная бардовская интонация и легкий (кто-то скажет — наивный) рок-аккомпанемент, вызывавший ассоциации с мелодиями из советских фильмов 1960-х – 1970-х. Их признавали «своими» и слушатели шансона, и рок-аудитория, — написал Кан. — Сложно вспомнить, кто еще в 1990-е – 2000-е умел так доходчиво и лаконично рассказывать истории в песнях.

Фото: Русский рок / youtube.com
Видео: Wito de / youtube.com; TheNoname69 / youtube.com; Русский рок / youtube.com

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Группа "Високосный год"умер Илья Калинников

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КОММЕНТАРИИ (14)

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27 июн 2019 в 09:08

Для чего нам эта новость о малоизвестном музыканте?

27 июн 2019 в 08:53

Добрые хорошие песни. Пусть земля будет пухом ...

Калинка
27 июн 2019 в 09:00

Очень жаль