В Москве от остановки сердца умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников

Музыкант скончался в больнице
Фото: Русский рок / youtube.com
Скончался солист группы «Високосный год» Илья Калинников. Музыкант умер 25 июня в возрасте 46 лет, однако известно об этом стало только в четверг, 27 июня.
У Ильи Калинникова остановилось сердце. Об этом на своей странице в Facebook написал директор группы Алексей Кан.
— Илья Калинников прожил всю жизнь в городе Фрязино. Во вторник он умер в одной из московских больниц. Причиной смерти стала остановка сердца, — написал Алексей Кан.
Илья Калинников в конце 1980-х годов стал одним из основателей группы «Високосный год», всё это время был её солистом и написал такие хиты, как «Метро», «Лучшая Песня о Любви», «Тихий Огонёк», ставший главной темой сериала «Дальнобойщики».
— Песни Ильи Калинникова очень любили радиостанции, а, стало быть, и водители. В них сочеталась доверительная бардовская интонация и легкий (кто-то скажет — наивный) рок-аккомпанемент, вызывавший ассоциации с мелодиями из советских фильмов 1960-х – 1970-х. Их признавали «своими» и слушатели шансона, и рок-аудитория, — написал Кан. — Сложно вспомнить, кто еще в 1990-е – 2000-е умел так доходчиво и лаконично рассказывать истории в песнях.