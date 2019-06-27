В Москве от остановки сердца умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников

Скончался солист группы «Високосный год» Илья Калинников. Музыкант умер 25 июня в возрасте 46 лет, однако известно об этом стало только в четверг, 27 июня.



У Ильи Калинникова остановилось сердце. Об этом на своей странице в Facebook написал директор группы Алексей Кан.



— Илья Калинников прожил всю жизнь в городе Фрязино. Во вторник он умер в одной из московских больниц. Причиной смерти стала остановка сердца, — написал Алексей Кан.



Илья Калинников в конце 1980-х годов стал одним из основателей группы «Високосный год», всё это время был её солистом и написал такие хиты, как «Метро», «Лучшая Песня о Любви», «Тихий Огонёк», ставший главной темой сериала «Дальнобойщики».

