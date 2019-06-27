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Дороги и транспорт

В Новосибирске внезапно подешевел бензин

Средняя цена солярки при этом не изменилась

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Средняя стоимость бензина АИ-92 и АИ-95 снизилась на 3 копейки

Фото: Густаво Зырянов / НГС

За последнюю неделю цены на бензин в Новосибирске снизились в среднем на 0,01%.

К такому выводу пришли аналитики Новосибирскстата, сравнив среднюю стоимость топлива по состоянию на 17 и 24 июня.

Как оказалось, за это время бензин марки АИ-92 подешевел в среднем на 3 копейки — с 41 рубля 38 копеек до 41 рубля 35 копеек. На столько же снизилась и стоимость АИ-95: если в начале прошлой недели, 17 июня, литр бензина этой марки стоил в среднем 44 рубля 39 копеек, то к 24 июня средняя цена упала до 44 рубля 36 копеек.

Стоимость бензина марки АИ-98 за неделю не изменилась: в среднем литр топлива этой марки стоит 49 рублей 87 копеек. На прежнем уровне в Новосибирске осталась и средняя стоимость дизельного топлива — 46 рублей 95 копеек за литр.

«На наблюдаемых АЗС в городе Новосибирске бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 41 до 41,70 рубля за 1 литр, марки АИ-95 — от 44 до 45,20 рубля за 1 литр, марки АИ-98 — от 48,50 до 51,25 рубля за 1 литр, дизельное топливо — от 46,40 до 49,85 рубля за 1 литр», — сообщили в Новосибирскстате.

При этом в конце июня истекает соглашение о заморозке цен на топливо между правительством и нефтяными компаниями. До заключения этого соглашения была угроза подорожания бензина до 50 рублей за литр, но документ позволил стабилизировать цену топлива в первой половине 2019 года. Мы выяснили, нужно ли запасаться бензином впрок и на сколько может подорожать бензин после окончания соглашения.

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