27 июня четверг
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 0/10
usd 62.81
eur 71.38
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +18°С
Пробки 0/10
usd 62.81
eur 71.38
Город

Два подъезда в доме на Вертковской остались без электричества из-за пожара в подвале

Сроки восстановления электричества пока неизвестны

Поделиться

430
Обсудить

Все новости

Все новости

Пожар в подвалах произошел вечером 26 июня

Фото: предоставлено жителем дома Иваном

В Ленинском районе Новосибирска вчера вечером загорелись подвалы — пожар произошёл по адресу: Вертковская, 40. После того, как огонь потушили, два подъезда этого дома остались без электричества. Об этом в редакцию НГС сообщил житель дома Иван. 

«Второй и третий подъезды <...> остались без электричества полностью. Размер ущерба пока не ясен. Сроки восстановления электричества тоже [не ясны]. Надеемся, что всё быстро наладится. <...> Хорошо хоть лето — светло допоздна и тепло», — написал Иван. 

По его словам, председатель ТСН (товарищества собственников недвижимости. — Прим. ред.) не назвала точных дат подключения электричества. Корреспонденту НГС не удалось дозвониться до единой диспетчерской по номеру 051 — дежурный не взял трубку. 

В мае в Заельцовском районе в частом секторе отключили электричество — тогда почти 600 домов остались без света.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

отключение электричестваэлектричество

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Вира Строй
Все предложения

КОММЕНТАРИИ (0)