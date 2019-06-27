Два подъезда в доме на Вертковской остались без электричества из-за пожара в подвале

Пожар в подвалах произошел вечером 26 июня
Фото: предоставлено жителем дома Иваном
В Ленинском районе Новосибирска вчера вечером загорелись подвалы — пожар произошёл по адресу: Вертковская, 40. После того, как огонь потушили, два подъезда этого дома остались без электричества. Об этом в редакцию НГС сообщил житель дома Иван.
«Второй и третий подъезды <...> остались без электричества полностью. Размер ущерба пока не ясен. Сроки восстановления электричества тоже [не ясны]. Надеемся, что всё быстро наладится. <...> Хорошо хоть лето — светло допоздна и тепло», — написал Иван.
По его словам, председатель ТСН (товарищества собственников недвижимости. — Прим. ред.) не назвала точных дат подключения электричества. Корреспонденту НГС не удалось дозвониться до единой диспетчерской по номеру 051 — дежурный не взял трубку.
В мае в Заельцовском районе в частом секторе отключили электричество — тогда почти 600 домов остались без света.