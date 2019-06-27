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Авто

Аналитики назвали города с самым большим количеством автомобилей — Новосибирск попал в этот список

Среди российских городов Новосибирск занял четвёртое место

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В Новосибирске насчитывается 445 тысяч автомобилей

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Аналитики агентства «Автостат» провели исследование и назвали города России, которые больше всего загружены автомобилями. По данным экспертов, Новосибирск расположился в этом рейтинге на четвёртом месте — в столице Сибири зарегистрировано 445 тысяч машин. 

Лидером рейтинга стала Москва — там числится 3,7 миллиона автомобилей.

«Вторым по числу автомобилей в парке является Санкт-Петербург — 1,75 миллиона штук. Третью строчку занимает Екатеринбург, где числится 462 тысяч машин. Четвёртое место — у Новосибирска (445 тысяч штук), а пятое занимает Самара (394 тысяч штук)», — сообщают аналитики агентства «Автостат». 

Также авторы сообщают, что в десятку городов-лидеров вошли Казань, Нижний Новгород, Краснодар, Челябинск и Воронеж.

Недавно мы писали, что в мае в Новосибирской области было продано 42 седана Toyota Camry — это на 90,9% больше, чем в мае прошлого года. 

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Вира Строй
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КОММЕНТАРИИ (1)

27 июн 2019 в 01:31

С таким ОТ только на личном автомобиле можно передвигаться.