Аналитики агентства «Автостат» провели исследование и назвали города России, которые больше всего загружены автомобилями. По данным экспертов, Новосибирск расположился в этом рейтинге на четвёртом месте — в столице Сибири зарегистрировано 445 тысяч машин.



Лидером рейтинга стала Москва — там числится 3,7 миллиона автомобилей.

«Вторым по числу автомобилей в парке является Санкт-Петербург — 1,75 миллиона штук. Третью строчку занимает Екатеринбург, где числится 462 тысяч машин. Четвёртое место — у Новосибирска (445 тысяч штук), а пятое занимает Самара (394 тысяч штук)», — сообщают аналитики агентства «Автостат».