В Новосибирске насчитывается 445 тысяч автомобилей
Фото: Густаво Зырянов / НГС
Аналитики агентства «Автостат» провели исследование и назвали города России, которые больше всего загружены автомобилями. По данным экспертов, Новосибирск расположился в этом рейтинге на четвёртом месте — в столице Сибири зарегистрировано 445 тысяч машин.
Лидером рейтинга стала Москва — там числится 3,7 миллиона автомобилей.
«Вторым по числу автомобилей в парке является Санкт-Петербург — 1,75 миллиона штук. Третью строчку занимает Екатеринбург, где числится 462 тысяч машин. Четвёртое место — у Новосибирска (445 тысяч штук), а пятое занимает Самара (394 тысяч штук)», — сообщают аналитики агентства «Автостат».
Также авторы сообщают, что в десятку городов-лидеров вошли Казань, Нижний Новгород, Краснодар, Челябинск и Воронеж.
Недавно мы писали, что в мае в Новосибирской области было продано 42 седана Toyota Camry — это на 90,9% больше, чем в мае прошлого года.