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Дороги и транспорт

В Мошковском районе фура легла на бок — водитель уходил от столкновения

ДТП произошло возле железнодорожного переезда

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ДТП произошло недалеко от села Кошево

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Сегодня вечером в Мошковском районе Новосибирска фура съехала в кювет и легла на бок — ДТП произошло недалеко от села Кошево. Сообщение об этом поступило на пульт дежурного городской службы «112» в 18:19. 

В службе «112» корреспонденту НГС пояснили, что авария произошла возле железнодорожного переезда, о пострадавших информации не поступало. 

По данным паблика «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"», водитель фуры пытался избежать столкновения. «В результате съезда у грузовика скрутило раму, также он лишился части перевозимого груза, который вывалился на траву. Как нам рассказал читатель, водитель тягача уходил от столкновения с выехавшим на встречную полосу автобусом», — отмечается в группе паблика. 

В начале июня посреди Октябрьского моста в Новосибирске лёг на бок автомобиль — из-за аварии собралась пробка.

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