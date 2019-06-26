В Мошковском районе фура легла на бок — водитель уходил от столкновения

Сегодня вечером в Мошковском районе Новосибирска фура съехала в кювет и легла на бок — ДТП произошло недалеко от села Кошево. Сообщение об этом поступило на пульт дежурного городской службы «112» в 18:19.



В службе «112» корреспонденту НГС пояснили, что авария произошла возле железнодорожного переезда, о пострадавших информации не поступало.

По данным паблика «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"», водитель фуры пытался избежать столкновения. «В результате съезда у грузовика скрутило раму, также он лишился части перевозимого груза, который вывалился на траву. Как нам рассказал читатель, водитель тягача уходил от столкновения с выехавшим на встречную полосу автобусом», — отмечается в группе паблика.