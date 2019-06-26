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Страна и мир

В S7 рассказали, почему не пустили на рейс пассажирку с маленькой дочерью

Сибирячка утверждает, что ей выдали лишь один посадочный талон

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В S7 сообщили, что Рыбкиной выдали сразу два талона ещё на стойке регистрации

Фото: Ирина Рыбкина

Пассажирка S7 Airlines Ирина Рыбкина опоздала на посадку в новосибирском аэропорту Толмачёво. Она считает, что это случилось из-за проволочек с выдачей посадочного талона на ребёнка. Но в S7 сообщили, что Рыбкиной выдали сразу два талона ещё на стойке регистрации.

Как сообщили в пресс-службе S7 Airlines в ответ на запрос корреспондента НГС, два посадочных талона для Ирины Рыбкиной и её дочери были распечатаны агентом компании в 9:49. 

— В 10:31 по просьбе пассажирки был распечатан дубликат посадочного талона для ее дочери. Автобус к самолету был отправлен в 10:46. 

Ирина подошла к выходу на посадку в 10:51, когда уже началась подготовка к отправлению следующего рейса. 

Обращение Ирины в авиакомпанию зарегистрировано и передано на рассмотрение в претензионную комиссию, — говорится в ответе компании.

Ирина Рыбкина рассказывала НГС, что собиралась лететь из Толмачёво в Анапу вместе со своей младшей дочерью. Рыбкина говорила, что на стойке регистрации ей выдали лишь один посадочный талон

— А я как бы не летаю каждый день, я даже этому значения не придала, что один посадочный талон. Пошли на досмотр, нам говорят: «Не хватает талона [на девочку]». Я побежала назад с ребёнком на руках <…> до регистрации со второго этажа, — описывала ситуацию Ирина Рыбкина.

Ирина Рыбкина считает, что попала в такую ситуацию из-за некомпетентности агента, которая при регистрации на рейс не выдала ей посадочный талон на ребёнка.

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КОММЕНТАРИИ (39)

26 июн 2019 в 22:13

Вот этому больше верю, чем словам яжматери!

пассажир
26 июн 2019 в 22:17

что и требовалось доказать. сама ворона - но все вокруг виноваты. правила есть правила. что-то никто не требует вернуть поезд, который ушел 5 минут назад. остальным читателям: делайте выводы и поиезжайте в аэропорт заранее.

Позор
26 июн 2019 в 22:44

Рыбкина не надо вонять на аэропорт и S7 ,если у тебя мозг на нуле,бери сопровождающих в дорогу,что бы проверяли у тебя колхоз- 54 посадочные документы,подсказывали,что посадка началась,говорили,что необходимо перед посадкой самой и ребенку сходить в туалет.Думаю опозорилась она на весь Новосибирск и область,лучше бы молча ехала в свою деревню ,да дальше кормила поросят, а не жалобы писала..