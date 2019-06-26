В S7 рассказали, почему не пустили на рейс пассажирку с маленькой дочерью

Пассажирка S7 Airlines Ирина Рыбкина опоздала на посадку в новосибирском аэропорту Толмачёво. Она считает, что это случилось из-за проволочек с выдачей посадочного талона на ребёнка. Но в S7 сообщили, что Рыбкиной выдали сразу два талона ещё на стойке регистрации.



Как сообщили в пресс-службе S7 Airlines в ответ на запрос корреспондента НГС, два посадочных талона для Ирины Рыбкиной и её дочери были распечатаны агентом компании в 9:49.

— В 10:31 по просьбе пассажирки был распечатан дубликат посадочного талона для ее дочери. Автобус к самолету был отправлен в 10:46.