В S7 рассказали, почему не пустили на рейс пассажирку с маленькой дочерью

В S7 сообщили, что Рыбкиной выдали сразу два талона ещё на стойке регистрации
Фото: Ирина Рыбкина
Пассажирка S7 Airlines Ирина Рыбкина опоздала на посадку в новосибирском аэропорту Толмачёво. Она считает, что это случилось из-за проволочек с выдачей посадочного талона на ребёнка. Но в S7 сообщили, что Рыбкиной выдали сразу два талона ещё на стойке регистрации.
Как сообщили в пресс-службе S7 Airlines в ответ на запрос корреспондента НГС, два посадочных талона для Ирины Рыбкиной и её дочери были распечатаны агентом компании в 9:49.
— В 10:31 по просьбе пассажирки был распечатан дубликат посадочного талона для ее дочери. Автобус к самолету был отправлен в 10:46.
Ирина подошла к выходу на посадку в 10:51, когда уже началась подготовка к отправлению следующего рейса.
Обращение Ирины в авиакомпанию зарегистрировано и передано на рассмотрение в претензионную комиссию, — говорится в ответе компании.
Ирина Рыбкина рассказывала НГС, что собиралась лететь из Толмачёво в Анапу вместе со своей младшей дочерью. Рыбкина говорила, что на стойке регистрации ей выдали лишь один посадочный талон.
— А я как бы не летаю каждый день, я даже этому значения не придала, что один посадочный талон. Пошли на досмотр, нам говорят: «Не хватает талона [на девочку]». Я побежала назад с ребёнком на руках <…> до регистрации со второго этажа, — описывала ситуацию Ирина Рыбкина.
Ирина Рыбкина считает, что попала в такую ситуацию из-за некомпетентности агента, которая при регистрации на рейс не выдала ей посадочный талон на ребёнка.