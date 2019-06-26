«У вас дороги хорошие»: француз проехал на велосипеде почти 95 000 километров и похвалил Новосибирск

В Новосибирск приехал француз Люк Коммунод — он проехал на велосипеде от Перми до Горного Алтая. Корреспондент НГС встретился с велосипедистом и расспросил, зачем ему нужны такие поездки и где путешествовать опасней всего.

«Когда-то я решил попутешествовать по Африке. Решил, что это лучший способ узнать страну. До этого во Франции никогда не путешествовал на велосипеде. <…> Раньше [в России] у меня был маршрут из Санкт-Петербурга до Перми. И маршрут пролегал до Владивостока. А теперь — от Урала до Алтая. Все эти маршруты проходят в разные годы», — рассказал Люк Коммунод.



Публикации о себе из российских СМИ путешественник возит с собой в особой папке Фото: Илья Калинин / НГС

64-летний Люк Коммунод работает во французском городе Дижон водителем школьного автобуса, который развозит детей-инвалидов. В велопутешествия выбирается во время своих отпусков и исключительно на свои деньги — никаких спонсоров никогда не было. Семьи тоже нет, поэтому длительным поездкам ничто не мешает.

Путешествовать на велосипеде Коммунод начал в 1980 году: тогда он проехал по Африке 15 000 км. Через 6 лет вновь вернулся в Африку и проехал по разным государствам ещё 6000 км. В 1997 году доехал из родного Дижона до Пекина. Потом путешествовал по Европе. А в 2002 году отправился в кругосветку по 47 параллели и впервые попал в Россию. Тогда Люк пересёк Швейцарию, Австрию, Венгрию, Румынию, Молдавию, Украину, Россию и Казахстан, а далее перебрался в США и Канаду. В Россию из Франции на велосипеде он ездил и в 2008 году: доезжал до Москвы и Санкт-Петербурга. В следующие годы опять пересекал в разных направлениях Европу, а три года назад проехал от Уральских гор до Кавказа. Всего француз наездил на велосипеде по миру почти 95 тысяч километров.



«Не был ещё в Латинской Америке и Австралии. Но у меня и нет таких задач. <…> Я люблю путешествовать на велосипеде, это мне позволяет встречаться и знакомиться с различными людьми. Особенно меня привлекает Россия. <…> Россия — огромная страна. Теперь я знаю, что такое расстояние в России», — говорит француз.



Комфортнее всего французскому путешественнику было в Польше, Румынии и России Фото: Илья Калинин / НГС

Коммунод в дороге тратит деньги только на еду, ночлег и обратный билет на самолёт до дома. Из Перми до Барнаула, например, за месяц пути он потратил 700 евро. В день старается проехать по 100 км. Останавливается в недорогих гостиницах и хостелах. На всякий случай возит с собой и палатку. «У меня вообще нет проблем с едой. Здесь [в России] — всё нормально. Я всегда ем борщ, солянку, лагман, компот. <…> Я привык к русской кухне. Всё хорошо. <...> У вас нет выбора: вы адаптируетесь к стране и выбираете то, что едят в стране. Я адаптируюсь к каждой стране», — улыбается Коммунод.



Пройденные на велосипеде километры фиксирует специальный счётчик Фото: Илья Калинин / НГС

Из самых опасных мест для путешествий на велосипеде, как бы странно это ни звучало, француз называет не Россию и даже не Африку.



«В Индии больше всего опасно. По России ехать не опасно. У вас дороги хорошие: из Москвы до сюда. И люди гостеприимные. А в Индии очень плохое качество дорог и нет правил [дорожного движения]. А здесь проблем с дорогами вообще никогда не было. <…> В Африке было 30 лет назад нормально, а теперь очень опасно — из-за того, много машин, много конфликтов <…> Самое же сложное в поездках — погода: ветер, песок, дождь. Но у меня есть палатка», — говорит велопутешественник.



Люк так полюбил Россию, что готов вступиться за россиян и в спорах с европейцами, шутит живущий в Новосибирске француз Фабрис (на фото справа) Фото: Илья Калинин / НГС

В одну из прошлых поездок в алтайском городке Алейске у француза украли велосипед. Расследование под контроль взял начальник местной полиции — уже через 24 часа украденное нашли. Спустя 15 лет этот полицейский разыскал путешественника, которому помог, с помощью телепередачи «Жди меня», а в этом году Люк уже сам неожиданно нагрянул в гости к алейскому другу.

«В Польше и Румынии мне было комфортно в общении. В Китае — очень сложно. Разные менталитеты. <…> В России нет проблем с людьми. Люди очень добрые, приём всегда тёплый. Здесь безопасно», — заметил француз.

