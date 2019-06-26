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Страна и мир
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«У вас дороги хорошие»: француз проехал на велосипеде почти 95 000 километров и похвалил Новосибирск

Путешественник с 40-летним стажем поездок на велосипеде пересёк Россию от Перми до Горного Алтая

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Люк Коммунод 40 лет путешествует на велосипеде по всему миру 

Фото: Илья Калинин / НГС

В Новосибирск приехал француз Люк Коммунод — он проехал на велосипеде от Перми до Горного Алтая. Корреспондент НГС встретился с велосипедистом и расспросил, зачем ему нужны такие поездки и где путешествовать опасней всего. 

«Когда-то я решил попутешествовать по Африке. Решил, что это лучший способ узнать страну. До этого во Франции никогда не путешествовал на велосипеде. <…> Раньше [в России] у меня был маршрут из Санкт-Петербурга до Перми. И маршрут пролегал до Владивостока. А теперь — от Урала до Алтая. Все эти маршруты проходят в разные годы», — рассказал Люк Коммунод.

Публикации о себе из российских СМИ путешественник возит с собой в особой папке

64-летний Люк Коммунод работает во французском городе Дижон водителем школьного автобуса, который развозит детей-инвалидов. В велопутешествия выбирается во время своих отпусков и исключительно на свои деньги — никаких спонсоров никогда не было. Семьи тоже нет, поэтому длительным поездкам ничто не мешает.

Путешествовать на велосипеде Коммунод начал в 1980 году: тогда он проехал по Африке 15 000 км. Через 6 лет вновь вернулся в Африку и проехал по разным государствам ещё 6000 км. В 1997 году доехал из родного Дижона до Пекина. Потом путешествовал по Европе. А в 2002 году отправился в кругосветку по 47 параллели и впервые попал в Россию. Тогда Люк пересёк Швейцарию, Австрию, Венгрию, Румынию, Молдавию, Украину, Россию и Казахстан, а далее перебрался в США и Канаду. В Россию из Франции на велосипеде он ездил и в 2008 году: доезжал до Москвы и Санкт-Петербурга. В следующие годы опять пересекал в разных направлениях Европу, а три года назад проехал от Уральских гор до Кавказа. Всего француз наездил на велосипеде по миру почти 95 тысяч километров.

«Не был ещё в Латинской Америке и Австралии. Но у меня и нет таких задач. <…> Я люблю путешествовать на велосипеде, это мне позволяет встречаться и знакомиться с различными людьми. Особенно меня привлекает Россия. <…> Россия — огромная страна. Теперь я знаю, что такое расстояние в России», — говорит француз.

Комфортнее всего французскому путешественнику было в Польше, Румынии и России

Коммунод в дороге тратит деньги только на еду, ночлег и обратный билет на самолёт до дома. Из Перми до Барнаула, например, за месяц пути он потратил 700 евро. В день старается проехать по 100 км. Останавливается в недорогих гостиницах и хостелах. На всякий случай возит с собой и палатку. 

«У меня вообще нет проблем с едой. Здесь [в России] — всё нормально. Я всегда ем борщ, солянку, лагман, компот. <…> Я привык к русской кухне. Всё хорошо. <...> У вас нет выбора: вы адаптируетесь к стране и выбираете то, что едят в стране. Я адаптируюсь к каждой стране», — улыбается Коммунод.

Пройденные на велосипеде километры фиксирует специальный счётчик

Из самых опасных мест для путешествий на велосипеде, как бы странно это ни звучало, француз называет не Россию и даже не Африку.

«В Индии больше всего опасно. По России ехать не опасно. У вас дороги хорошие: из Москвы до сюда. И люди гостеприимные. А в Индии очень плохое качество дорог и нет правил [дорожного движения]. А здесь проблем с дорогами вообще никогда не было. <…> В Африке было 30 лет назад нормально, а теперь очень опасно — из-за того, много машин, много конфликтов <…> Самое же сложное в поездках — погода: ветер, песок, дождь. Но у меня есть палатка», — говорит велопутешественник.

Люк так полюбил Россию, что готов вступиться за россиян и в спорах с европейцами, шутит живущий в Новосибирске француз Фабрис (на фото справа)

В одну из прошлых поездок в алтайском городке Алейске у француза украли велосипед. Расследование под контроль взял начальник местной полиции — уже через 24 часа украденное нашли. Спустя 15 лет этот полицейский разыскал путешественника, которому помог, с помощью телепередачи «Жди меня», а в этом году Люк уже сам неожиданно нагрянул в гости к алейскому другу.

«В Польше и Румынии мне было комфортно в общении. В Китае — очень сложно. Разные менталитеты. <…> В России нет проблем с людьми. Люди очень добрые, приём всегда тёплый. Здесь безопасно», — заметил француз.

«Он говорит, что даже готов защищать россиян, — заметил француз Фабрис, который живёт в Новосибирске и помог корреспонденту НГС перевести разговор с путешественником. — От кого? От нас — французов».

Из Новосибирска французский путешественник возможно ещё прокатится до Омска или Барнаула — пока точно не решено — и уже потом вернётся во Францию.

«Я каждый раз говорю себе, что это последнее путешествие, но… Надо сначала это решить у себя в голове: пока я не знаю, когда всё это закончится», — разводит руками Люк Коммунод.

В начале июня НГС рассказал о семье байкеров, которая доехала из Новосибирска до Кавказа. Путешественники столкнулись с вымогательством на дорогах и не могли поесть ни в одном дагестанском кафе.

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КОММЕНТАРИИ (3)

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26 июн 2019 в 19:57

)Мужчина без семьи.
Новосибирские женщины встречали его цветами в надежде переехать во Францию?

Олег
26 июн 2019 в 19:56

Больше, кроме дорог, просто вообще ничего нет. Ни общественной среды, ни зеленых зон, ничего!

Андрей
26 июн 2019 в 19:52

Пересек Россию? Это вы загнули. От Перми до горно Алтайска менее 2,5 тыс км.по трассе.