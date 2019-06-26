Известный YouTube-блогер приехал к реке собирать металлолом

Известный блогер Максим Монахов приехал со своей командой в Кировский район Новосибирска снимать видео про то, сколько металлолома можно выловить в реке с помощью мощного магнита. Об этом корреспонденту НГС рассказал руководитель общественной организации «Бугринский комитет» Антон Нелидов. О приезде команды блогера Максима Монахова, который ведёт канал It's Mamix, ему сообщили местные жители, которых неизвестные люди в белых халатах напугали. На канале блогер выпускает развлекательные видео в жанрах «эксперимент» и DIY (сделано своими руками). Среди последних видео на его канале поиск денег в пельменях и реакция курицы на зеркальный лабиринт. На блогера подписано более 7 миллионов человек. Сейчас блогер живёт в Новосибирске.



«Вы же в курсе всей этой информации по поводу сбросов в Тулу, отравления и всего происходящего. Мне люди сообщили, что замечены непонятные объекты в белых халатах. Чем-то занимаются, отказываются представиться, кто они такие. Я сразу на место выехал. По контактам Верхнеобское рыболовство переполошил. Они аж катер с рыбинспекцией отправили к нам», — говорит Нелидов. Когда руководитель «Бугринского комитета» приехал на место, то Максим Монахов рассказал ему, что они с командой приехали к Туле снимать новое видео.

Сперва команда блогера не хотела представляться и напугала местных жителей Фото: Антон Нелидов

«Они обследовали водоём. В районе от устья до улицы Западной. Собирали, с их слов, для сюжета металл. Ну что в принципе можно выловить магнитом в реке? Магниты очень мощные, причём в одном месте там у нас завален бак офигенный заиленный. Его не смогли во время очистки достать. И они примагнитились к этому баку, очевидно, и выдирали этот магнит, цепляя к машине эту верёвку, и буксиром вытащили», — рассказал Нелидов.



Блогер с командой смог достать из реки столько металлолома, что заполнил несколько больших пластмассовых контейнеров Фото: Антон Нелидов

По словам Антона Нелидова, блогер с командой смог достать из реки столько металлолома, что заполнил несколько больших пластмассовых контейнеров. После чего Нелидов подсказал Монахову, что много металла можно найти на озере Грёз, где раньше был карьер.