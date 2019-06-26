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Город

Известный YouTube-блогер приехал к реке собирать металлолом

Группа в белых халатах напугала местных жителей — оказалось, они снимали видео

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Владелец YouTube-канала It's Mamix приехал со своей командой к реке Туле снимать видео

Фото: Антон Нелидов

Известный блогер Максим Монахов приехал со своей командой в Кировский район Новосибирска снимать видео про то, сколько металлолома можно выловить в реке с помощью мощного магнита.

Об этом корреспонденту НГС рассказал руководитель общественной организации «Бугринский комитет» Антон Нелидов. О приезде команды блогера Максима Монахова, который ведёт канал It's Mamix, ему сообщили местные жители, которых неизвестные люди в белых халатах напугали. 

На канале блогер выпускает развлекательные видео в жанрах «эксперимент» и DIY (сделано своими руками). Среди последних видео на его канале поиск денег в пельменях и реакция курицы на зеркальный лабиринт. На блогера подписано более 7 миллионов человек. Сейчас блогер живёт в Новосибирске.

«Вы же в курсе всей этой информации по поводу сбросов в Тулу, отравления и всего происходящего. Мне люди сообщили, что замечены непонятные объекты в белых халатах. Чем-то занимаются, отказываются представиться, кто они такие. Я сразу на место выехал. По контактам Верхнеобское рыболовство переполошил. Они аж катер с рыбинспекцией отправили к нам», — говорит Нелидов.

Когда руководитель «Бугринского комитета» приехал на место, то  Максим Монахов рассказал ему, что они с командой приехали к Туле снимать новое видео. 

Сперва команда блогера не хотела представляться и напугала местных жителей

«Они обследовали водоём. В районе от устья до улицы Западной. Собирали, с их слов, для сюжета металл. Ну что в принципе можно выловить магнитом в реке? Магниты очень мощные, причём в одном месте там у нас завален бак офигенный заиленный. Его не смогли во время очистки достать. И они примагнитились к этому баку, очевидно, и выдирали этот магнит, цепляя к машине эту верёвку, и буксиром вытащили», — рассказал Нелидов.

Блогер с командой смог достать из реки столько металлолома, что заполнил несколько больших пластмассовых контейнеров

По словам Антона Нелидова, блогер с командой смог достать из реки столько металлолома, что заполнил несколько больших пластмассовых контейнеров. После чего Нелидов подсказал Монахову, что много металла можно найти на озере Грёз, где раньше был карьер.

Информация об отравлении воды в реке Туле появилась в начале июня. Тогда житель Новосибирска обнаружил на берегу реки Тулы мёртвую рыбу — он снял это на видео и опубликовал на своём канале на YouTube. После этого новосибирские спасатели отправили на анализ пробы воды из реки Тулы, в которой массово погибла рыба. Позднее в мэрии признали, что в речной воде обнаружили повышенное содержание загрязняющих веществ.

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КОММЕНТАРИИ (7)

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26 июн 2019 в 21:14

Какую чушь я сейчас прочитал!

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26 июн 2019 в 21:13

Чо за ткой блогер Мамикс/папикс? Я знаю Димку Ларина, Юрку Хованского, Руслана Тушенцова, Илюшку Шабельникова, Карину Кросс, Дана Вырлана, Мыкыту Мартынова, а кто ткое папикс...не...низнаю...

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26 июн 2019 в 21:14

Очень нравится канал Мамикса.
Вот это реальный ютуб-блогер!