Травников удивился, что у области нет гимна. Читатели НГС идут на помощь (выбираем лучшую песню!)

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что региону очень не хватает официального гимна, который можно было бы использовать во время торжественных мероприятий.

«Я раскрою секрет, когда мы готовили процедуру <…> моего вступления в должность губернатора Новосибирской области, я удивился, что гимна у нашего региона нет и по процедуре, по протоколу почувствовал, что его явно не хватает для таких торжественных мероприятий. Конечно, есть замечательная песня в исполнении новосибирского хора, но не всегда она подходит. <…> Гимна у нас нет, <…> но, может, на будущее стоит задуматься», — сказал Травников.