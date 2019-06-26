Травников удивился, что у области нет гимна. Читатели НГС идут на помощь (выбираем лучшую песню!)

По словам губернатора, региону недостаёт официального гимна
Фото: Ольга Бурлакова
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что региону очень не хватает официального гимна, который можно было бы использовать во время торжественных мероприятий.
«Я раскрою секрет, когда мы готовили процедуру <…> моего вступления в должность губернатора Новосибирской области, я удивился, что гимна у нашего региона нет и по процедуре, по протоколу почувствовал, что его явно не хватает для таких торжественных мероприятий. Конечно, есть замечательная песня в исполнении новосибирского хора, но не всегда она подходит. <…> Гимна у нас нет, <…> но, может, на будущее стоит задуматься», — сказал Травников.
Мы попросили наших читателей в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook предположить, какие из уже написанных песен можно было бы сделать гимном Новосибирской области.
Одной из первых песен, которую предложили выбрать гимном Новосибирской области, стал трек дуэта «Алмас» — «Город 54».
Одной из первых читатели предложили песню дуэта «Алмас»
Читатели также предложили в качестве гимна использовать песни Дениса Базванова — «Новосибирск»; группы «Буготак» — «Мы сибиряки»; песню «Частица России» Вячеслава Литвинова. А также песню, исполненную Ритой Олиной «Мой Новосибирск родной».
Хоть эта песня и про город, но читатели посчитали, что она вполне может стать гимном области
Некоторые решили, что песня не обязательно должна быть про город или область, поэтому предложили песню, исполненную Анной Герман — «Надежда, мой компас земной» и «Сказочную тайгу» группы «Агата Кристи». При этом сразу два читателя предложили в качестве гимна области выбрать песню, исполненную ансамблем «Песняры» — «Вологда» — ведь Андрей Травников был мэром Вологды до того, как Путин назначил его врио губернатора Новосибирской области.
Сразу два читателя предложили в качестве гимна области выбрать песню, исполненную ансамблем «Песняры» — «Вологда»
Также среди вариантов было предложение сделать музыкальным символом региона песню группы «Гражданская оборона» — «Винтовка»; главную музыкальную тему из британского скетч-сериала «Шоу Бенни Хилла» и «Имперский марш» из фильма «Империя наносит ответный удар».
Представьте, как это могло бы выглядеть во время выхода губернатора на сцену во время какого-нибудь мероприятия
Ну и, конечно, прозвучало предложение не вносить раскол и довольствоваться гимном Российской Федерации. Помимо этого, читатели несколько раз отмечали, что в качестве символа области может подойти песня дуэта «Черныш и Барселона» — «В Новосибирске не разводятся мосты» и песню «Новосибирск» группы «Коридор».
Эту песню наши читатели предложили целых три раза. Возможно, именно она достойна быть гимном области
А какая песня больше нравится вам?
Если вы считаете, что из предложенных песен нет подходящей на роль гимна Новосибирской области, вы можете предложить свой вариант в комментариях.
В начале апреля детский дуэт из Кольцово «Галактика» завоевал Гран-при международного конкурса-фестиваля Magic stars of Paris, который проходил во Франции — они исполнили на нём гимн Кольцово.